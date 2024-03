DÉTAILS DU PRODUIT

Les voies urinaires posent souvent un problème chez les chiens. Si votre animal ne boit pas assez d’eau, son urine peut être trop concentrée et les minéraux qui s’y trouvent peuvent alors former des cristaux, cristaux qui à leur tour peuvent favoriser la formation de calculs douloureux. Des nutriments de haute qualité, spécifiquement dosés pour garantir le confort et la santé de l’appareil urinaire, contribuent au bien-être de votre chien. Convenant aux chiens de toutes tailles, la formule ROYAL CANIN® Urinary Care mousse entraîne une dilution de l’urine, créant ainsi un environnement moins propice à la formation de cristaux et de calculs. L’équilibre nutritionnel de cet aliment constitue une base saine pour un bien-être optimal. Tous les aliments ROYAL CANIN® sont complets sur le plan nutritionnel et contiennent 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. Grâce à un taux d’humidité élevé, cette formule très savoureuse améliore la dilution de l’urine de votre chien. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Urinary Care est également disponible sous forme de croquettes. Toutes deux sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ?

