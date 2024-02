DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre petit chien adulte, et convient aux très petits chiens de plus de 8 ans qui pèsent jusqu’à 4 kg. La teneur en nutriments de ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ est très bénéfique pour soutenir les chiens adultes comme le vôtre qui font face aux premiers signes de l’âge. Grâce à un apport équilibré en fibres, dont le psyllium, ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ favorise la santé digestive de votre chien. De plus, cette formule contient des protéines spécifiquement sélectionnées pour leur haute digestibilité afin de faciliter son transit intestinal. ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ aide également à renforcer la santé du système urinaire de votre chien. Enfin, les croquettes sont à la fois très petites et très appétissantes. Votre chien peut donc facilement les saisir et les mâcher avec ses petites mâchoires, et elles satisferont l’appétit des chiens les plus capricieux.

Voir plus