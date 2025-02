Urinary S/O Treats Chien

Développées par des experts en nutrition canine, les friandises ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats conviennent uniquement aux chiens adultes. Ces friandises tendres et savoureuses complètent l’alimentation soutenant la santé urinaire de votre chien sans en compromettre les résultats. Elles reflètent également un choix réfléchi qui contribue à son bien-être. Les friandises ROYAL CANIN® URINARY S/O contiennent une teneur optimisée en minéraux, et sont ainsi appropriées pour les chiens nourris avec un aliment soutenant la santé urinaire. Veillez à respecter le tableau de rationnement figurant sur l’emballage et à ne pas donner à votre chien plus que le nombre recommandé de friandises par jour. Les friandises ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats sont compatibles avec les aliments URINARY suivants de notre gamme ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION, qui ne doivent être donnés à votre animal que sur recommandation vétérinaire : ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+