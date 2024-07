Une fois le diagnostic sur la cause de l’eczéma établi par le vétérinaire, celui-ci établira pour votre chien un traitement adapté :-pommades à base de cortisone-produits anti-infectieux-shampoings spécifiques pour soulager les démangeaisons-lotions calmantes destinées à assouplir la peau pour éviter qu’elle ne se dessèche : en effet, l’eczéma est d’autant plus rapide à apparaître que la peau du chien est en mauvais état. Il faudra donc maintenir la peau bien hydratée et à entretenir sa couche de lipides protecteurs, on augmente sa résistance aux agressions.Pour soulager les chiens sujets aux troubles cutanés, le vétérinaire pourra prescrire une alimentation à visée thérapeutique sous forme de croquettes , comme la gamme d’aliments SKIN CARE de ROYAL CANIN® pour chiens adultes, petits chiens ou chiots de petites races, qui contient une combinaison d’acides gras essentiels issus de graines de lin et d’huiles de soja, de bourrache et de poisson qui améliore les défenses naturelles et la barrière protectrice de la peau, et aide ainsi à réduire les signes de troubles cutanés en cas de dermatite atopique ou de dermatite allergique aux piqûres de puces.Demandez conseil à votre vétérinaireQue faire pour prévenir les crises d’eczéma chez le chien ?Vous pouvez aider à protéger la peau de votre chien en gardant son lit et les espaces « détente » qu’il préfère propres. Ceci permet d’éliminer la poussière et les pellicules, un vivier à parasites à l’origine de démangeaisons.Surveiller la peau de vote chien en le brossant au quotidien afin de retirer les poils et irritants en excès. Utilisez tous les mois ou deux mois un shampoing spécialement élaboré pour les chiens à la peau sensible.Veiller à ce que son alimentation lui soit adaptée, équilibrée et de bonne qualité est nécessaire. Pour les races de chiens à risque de développer une dermatite atopique, des croquettes spécifiques ont été développées pour aider à préserver leur peau sensible. La formule nutritionnelle des croquettes et sachets fraicheur Dermacomfort développée par Royal Canin est enrichie en acides gras Oméga-3 et 6, y compris acides GLA, EPA et DHA, permettant de préserver et de nourrir la peau de votre chien au quotidien avec une recette adaptée à chaque gabarit.