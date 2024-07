Les premières chaleurs sont généralement discrètes : on constate peu de perte de sang et peu d’attirance des mâles, et peuvent même, sur certains sujets, passer inaperçues. Il est d’ailleurs courant que la jeune chienne refuse les avances du mâle en adoptant différentes positions comme s’asseoir ou replier sa queue afin d’empêcher la saillie.En parallèle de ces symptômes physiques, il est possible que le comportement de votre jeune chienne change : elle peut se montrer plus câline et joueuse que d’habitude, perdre de l’appétit ou se montrer plus nerveuse parfois.A partir de la puberté, le fonctionnement de l’appareil génital femelle adopte un rythme cyclique qui donne généralement 2 périodes de chaleurs par an.Lors des épisodes de chaleurs suivants, la chienne perdra davantage de sang. La plupart du temps, elle devient fécondable quand les pertes vulvaires deviennent blanches, soit au bout de 10 jours en moyenne. Observez bien le comportement de la chienne : lorsqu’elle dévie latéralement la queue dès qu’on touche la région de l’arrière-train, elle est devenue réceptive et cette période dure en général une semaine.La fécondité maximale n’est pas atteinte avant les 3èmes ou 4èmes chaleurs. C’est la raison pour laquelle il est fortement déconseillé de faire porter une chienne dès ses premières chaleurs et d’attendre l’âge de 2 à 3 ans (la puberté est plus tardive chez les grandes races). Un âge minimal pour la première mise à la reproduction des chiennes de race est d’ailleurs souvent convenu par les éleveurs canins Il existe une fausse idée répandue qu’une chienne a « besoin » de porter des chiots une fois dans sa vie pour rester en bonne santé physique et psychique. C’est totalement faux : sauf si vous voulez vous lancer sérieusement dans l’élevage canin, les vétérinaires recommandent de stériliser votre chienne avant la puberté donc entre 6 à 9 mois, pour réduire les risques d'apparition de certaines tumeurs notamment au niveau des glandes mammaires, des ovaires et de l'utérus. En savoir plus sur les bénéfices de la castration ou stérilisation du chiot.