Duos uniques

Dans ce deuxième épisode, Tom de la chaîne @seven_malinois vous présente Lou Méchiche, championne du monde de parasurf, et son chien guide Pita. Âgée de seulement 18 ans et malvoyante, Lou a surmonté de nombreux défis pour devenir une athlète de haut niveau. Avec l'aide précieuse de Pita, son fidèle compagnon, elle vit sa passion pour le surf et mène son quotidien avec courage et détermination. Découvrez l'incroyable histoire de ce duo unique touchant qui incarne talent et complicité.