Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous dévoiler The Unique Pet Show ! Une websérie unique présentée par une personnalité unique, Philippe Katerine, assistée de Zouzou, qui parle d’êtres uniques, nos animaux de compagnie. Au programme ? Des chiens et des chats, bien sûr. Des experts très très intéressants qui abordent la nutrition, la santé, l’éducation et les talents de nos animaux avec passion. Il y a aussi un jeu super amusant, le Croquette Quizz. Sans oublier des mélodies, de la complicité et de l’amour, beaucoup d’amour pour nos chiens et nos chats.