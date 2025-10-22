FHN 老齡貓15+ 營養配方

產品詳情
【專為老貓設計高適口性，實測83%老貓更愛吃＊】 ＊法國皇家研究中心數據 【老齡貓健康7大營養】(15+升級版) HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的貓保持最佳健康狀況和活動力 ▪ 腎臟：優質蛋白質、更合適的磷含量 ▪ 皮膚和毛髮：亞麻油酸、鋅 ▪ 活動力：更多EPA+DHA、軟骨素 ▪ 食慾和體重：高適口性、更高卡路里 ▪ 消化：益生元纖維、易消化蛋白質 ▪ 大腦和視力：色胺酸、EPA+DHA、牛磺酸、維生素A ▪ 免疫系統：維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素
優點
老貓健康7大營養 (15+升級版)
HealthyAge7™ Complex精準營養配方，從7個方面支持15歲以上的超老齡貓保持最佳健 康狀況和活動力。
專為老貓設計高適口性
法國皇家研究中心數據，經257隻習慣吃乾糧的健康老貓，試吃評選實測 83% 的老貓更愛吃。
幫助維持免疫力
富含維生素C、維生素E、牛磺酸、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於維持老貓免疫系統健康。
營養資訊
家禽副產品, 豬肉副產品, 蔬菜纖維, 豬血產品, 乾甜菜漿, 礦物質, 精製葵花籽油, 裂殖壺藻油,魚油、金盞花
添加劑（每千克）：營養添加劑: 維生素 D3: 130 IU, 鐵 (3b103): 5 毫克, 碘 (3b202): 0.12 毫克, 銅 (3b405, 3b406): 0.8 毫克, 錳 (3b502, 3b503, 3b504): 1.6 毫克, 鋅 (3b603, 3b605, 3b606): 16 毫克 - 技術添加劑: 沸石粉: 2 克. **數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量.
成分分析保證值：蛋白質: 9.7% -粗纖維: 2.3% - 脂肪: 4.5% - 粗灰分: 1.9% - 水分: 80.0% - 澱粉: 0.3% - 總糖: 0.5% - 奧米加－3脂肪酸: 0.13% - 奧米加－6脂肪酸: 1.1% - 必需脂肪酸（亞麻油酸）: 0.9% - 代謝能: 748 kcal/kg.
餵食指南： 請參閱表格。應隨時提供清水。 批號、工廠登記號碼及有效日期：請參閱包裝上的資訊。 請存放於陰涼乾燥處。