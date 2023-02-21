FBN 英國短毛成貓專屬配方

FBN 英國短毛成貓專屬配方

貓咪乾糧

12月齡以上英國短毛成貓適用

包裝

2kg

4kg

10kg

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泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

左旋肉鹼

添加左旋肉鹼，有助於支持脂肪健康代謝。

專為英國短毛貓的嘴型設計

特別設計的曲面大顆粒，適合英國短毛貓的大嘴攝食。專屬顆粒容易攝食，鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。

心臟健康

添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。

骨骼和關節健康

英國短毛貓強健結實的身體會加重骨骼和關節負擔。 配方有助於支持骨骼和關節健康，添加Ω3脂肪酸（EPA及DHA）。

專屬配方

專屬配方，含左旋肉鹼及牛磺酸

肌肉活力

英國短毛貓身體結實，肌肉發達，體型大。 合宜的蛋白質含量有助於保持肌肉質量。

產品詳情

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