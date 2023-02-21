FBN 英國短毛成貓專屬配方
貓咪乾糧
12月齡以上英國短毛成貓適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
左旋肉鹼
添加左旋肉鹼，有助於支持脂肪健康代謝。
專為英國短毛貓的嘴型設計
特別設計的曲面大顆粒，適合英國短毛貓的大嘴攝食。專屬顆粒容易攝食，鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。
心臟健康
添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。
骨骼和關節健康
英國短毛貓強健結實的身體會加重骨骼和關節負擔。 配方有助於支持骨骼和關節健康，添加Ω3脂肪酸（EPA及DHA）。
專屬配方
專屬配方，含左旋肉鹼及牛磺酸
肌肉活力
英國短毛貓身體結實，肌肉發達，體型大。 合宜的蛋白質含量有助於保持肌肉質量。
成分分析保證值：粗蛋白質34.0%；粗脂肪19.0%；粗灰分6.9%；粗纖維5.3%；左旋肉鹼200mg/kg；牛磺酸0.3%；EPA/DHA 0.3%；ω−3脂肪酸0.8%。
成分：脫水家禽蛋白、小麥麩質*、米、玉米、動物脂肪、蔬菜纖維、水解動物蛋白、玉米麩質、.菊苣漿、礦物質、大豆油、魚油、酵母產品、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 30500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）30mg、E2（碘）3mg、E4（銅）9mg、E5（錳）39mg、E6（鋅）136mg、E8（硒）0.06mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。
*L.I.P.：極易消化性蛋白質