FBN 英國短毛幼貓專屬配方

產品詳情

你的英國短毛幼貓在發育階段期間會有一些轉變及一些新情況的出現。為了要讓牠能培育出品種中所具備的強壯以及肌肉型的典型身體特徵，你的幼貓需要適合的營養素來支持生長。ROYAL CANIN® 英國短毛幼貓配方經過特別調配，當中含有你貓所需要的獨特營養，在幼貓的出生初期若能在牠的＂貓生＂路上給予良好的開始，那就好像為牠成年後的健康發展鋪平了道路一樣。現時你幼貓的免疫系統還仍在發育之中，牠需要從飲食中獲得一些額外的營養來幫助支持發展。配方食品中含有包括所有必需維他命E在內的獨家專利抗氧化複合物，有助你的幼貓提高自身免疫力。你的幼貓在12個月大之前的消化系統都仍處於未成熟的階段，所以選擇一種含有優質蛋白質的食物來讓牠的腸胃維持健康是很重要的。而這就是為什麼配方中會含有高度易消化的蛋白質（或稱L.I.P）的原因了，這是一種因其有著高度易消化特性而較為人所知的蛋白質。當中還含有益生元成分有助促進腸道間菌叢平衡。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 英國短毛幼貓配方還可以作為濕糧加進美味的肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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