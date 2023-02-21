FBN 英國短毛幼貓專屬配方
貓咪乾糧
12個月或以下英國短毛貓幼貓
包裝
2kg
10kg
適合英國短毛貓的顎結構
月亮形狀的食物顆粒經過特別設計，特別調整過的大小及質地能讓英國短毛幼貓更易於叼起食物。這種獨特的顆粒亦能加強貓咪的咀嚼，以幫助維持口腔衛生。
維持肌肉和骨骼生長
在成長過程中，英國短毛幼貓會發育出肌 肉強而有力的身體，而這亦是英國短毛貓的品種特徵。產品配方含有適量調整過的蛋白質成分，以及精確均衡的維他命及礦物質，有助肌肉及骨骼的健康發育，促進生長。
獨特配方
含有洋車前草及豐富的左旋肉鹼，有助脂肪代謝健康。
維持消化道健康
在成長階段，幼貓的消化系統尚未成熟，還在慢慢的持續發育中。配方組合內所含的高度易消化蛋白質（L.I.P. *）能有助維持腸胃健康，而適量調整的纖維（包括洋車前草）及益生元成分則有助促進腸道間菌叢平衡。配方所選用的是消化率超過90％的優質蛋白質，有助提升腸胃健康及便便質量。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
增加免疫力
在成長階段，幼貓的免疫系統還在慢慢的發育中。配方含有包括維他命E在內的獨家專利* 抗氧化複合物，有助幼貓提高自身免疫力。 ＊法國專利編號：EP1146870
毛茸茸又充滿愛
粗壯的身軀，短而濃密的絨毛以及寬闊圓潤的臉蛋。
產品詳情
你的英國短毛幼貓在發育階段期間會有一些轉變及一些新情況的出現。為了要讓牠能培育出品種中所具備的強壯以及肌肉型的典型身體特徵，你的幼貓需要適合的營養素來支持生長。ROYAL CANIN® 英國短毛幼貓配方經過特別調配，當中含有你貓所需要的獨特營養，在幼貓的出生初期若能在牠的＂貓生＂路上給予良好的開始，那就好像為牠成年後的健康發展鋪平了道路一樣。現時你幼貓的免疫系統還仍在發育之中，牠需要從飲食中獲得一些額外的營養來幫助支持發展。配方食品中含有包括所有必需維他命E在內的獨家專利抗氧化複合物，有助你的幼貓提高自身免疫力。你的幼貓在12個月大之前的消化系統都仍處於未成熟的階段，所以選擇一種含有優質蛋白質的食物來讓牠的腸胃維持健康是很重要的。而這就是為什麼配方中會含有高度易消化的蛋白質（或稱L.I.P）的原因了，這是一種因其有著高度易消化特性而較為人所知的蛋白質。當中還含有益生元成分有助促進腸道間菌叢平衡。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 英國短毛幼貓配方還可以作為濕糧加進美味的肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。