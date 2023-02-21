FHN 成貓全效健康營養配方
貓咪乾糧
一般健康成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
15kg
最佳營養狀況
為了滿足成年階段的所有需求，愛貓需要高品質的營養。 FIT32®是一種平衡且完整的飼料，含有合宜的有益營養素以保持成年貓身體健康。
泌尿道健康
配方有助保持成貓泌尿道健康。
健康的體重
配方合宜的卡路里含量有助於保持具有適量運動量的成年貓的理想體重。
減少毛球
添加特殊的纖維素包含洋車前草等，有助於刺激腸道蠕動和消除攝入的毛髮。
成分分析保證值：粗蛋白質32.0%；粗脂肪15.0%；粗灰分7.6%；粗纖維4.3%。
成分：脫水家禽蛋白、米、植物分離蛋白*、小麥、玉米、動物脂肪、小麥麵粉、水解動物蛋白、蔬菜纖維、礦物質、酵母及酵母提取物、玉米麩質、甜菜漿、大豆油、魚油、洋車前子殼及籽、水解酵母（甘露寡糖來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 13000國際單位、維生素D3 700國際單位、E1（鐵）34mg、E2（碘）3.4mg、E4（銅）10mg、E5（錳）44mg、E6（鋅）131mg、E8（硒）0.08mg；風味添加劑：寵物食品添加劑：氯化銨5g；保存劑；抗氧化物。