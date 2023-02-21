FHN 成貓全效健康營養配方

FHN 成貓全效健康營養配方

貓咪乾糧

一般健康成貓

包裝

2kg

4kg

10kg

15kg

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最佳營養狀況

為了滿足成年階段的所有需求，愛貓需要高品質的營養。 FIT32®是一種平衡且完整的飼料，含有合宜的有益營養素以保持成年貓身體健康。

泌尿道健康

配方有助保持成貓泌尿道健康。

健康的體重

配方合宜的卡路里含量有助於保持具有適量運動量的成年貓的理想體重。

減少毛球

添加特殊的纖維素包含洋車前草等，有助於刺激腸道蠕動和消除攝入的毛髮。

產品詳情

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