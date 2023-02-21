FHN 室內成貓7+營養配方

FHN 室內成貓7+營養配方

貓咪乾糧

室內7歲以上成貓

包裝

1.5kg

3.5kg

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活力複合成分

幫助7歲以上的貓應對老齡化的初期表現，並幫助貓保持活力，室內生活7歲以上貓糧配方含適量均衡的維生素和礦物質。配方含綠茶多酚，維生素C，EPA和DHA等特定營養素。

泌尿道健康

配方有助保持成貓泌尿道健康。

腎臟健康

腎臟功能衰弱在熟齡貓中很常見。室內生活7歲以上貓糧含磷水平適量，有助於支持腎臟健康。

減少糞便臭味

運動量不足會導致腸道蠕動減緩，加重糞便臭味。室內生活7歲以上貓糧含極易消化蛋白質（L.I.P.*），有助於減少糞便量及臭味。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。

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