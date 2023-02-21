FHN 室內成貓7+營養配方
貓咪乾糧
室內7歲以上成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
活力複合成分
幫助7歲以上的貓應對老齡化的初期表現，並幫助貓保持活力，室內生活7歲以上貓糧配方含適量均衡的維生素和礦物質。配方含綠茶多酚，維生素C，EPA和DHA等特定營養素。
泌尿道健康
配方有助保持成貓泌尿道健康。
腎臟健康
腎臟功能衰弱在熟齡貓中很常見。室內生活7歲以上貓糧含磷水平適量，有助於支持腎臟健康。
減少糞便臭味
運動量不足會導致腸道蠕動減緩，加重糞便臭味。室內生活7歲以上貓糧含極易消化蛋白質（L.I.P.*），有助於減少糞便量及臭味。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。
成分分析保證值：粗蛋白質27.0%；粗脂肪13.0%；粗灰分7.0%；粗纖維3.6%；維生素C 300mg/kg；磷0.75%；EPA/DHA 0.38%。
成分：玉米、脫水家禽蛋白、小麥、小麥麩質*、大麥、玉米粉、水解動物蛋白、玉米麩質、動物脂肪、蔬菜纖維、甜菜漿、礦物質、大豆油、酵母產品、魚油、洋車前子殼及籽、果寡糖、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 23000國際單位、維生素D3 900國際單位、E1（鐵）35mg、E2（碘）3.5mg、E4（銅）11mg、E5（錳）45mg、E6（鋅）141mg、E8（硒）0.05mg；技術性添加劑：沸石粉5g；風味添加劑：茶葉萃取物（多酚來源）160mg；寵物食品添加劑：氯化銨5g；保存劑；抗氧化物。