FBN 波斯成貓專屬主食濕糧（肉塊）
貓咪濕糧
12個月以上波斯貓成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
增強消化功能
幫助維持腸胃健康
維持泌尿系統健康
有助維持健康的泌尿系統。
成分：肉和動物衍生物，魚和魚衍生物，穀物，植物來源的衍生物，油脂，礦物質，各種糖，酵母。 添加劑（每KG）：維他命D3：330 IU，E1（鐵）：11 mg，E2（碘）：0.24 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：3.4 mg，E6（鋅）：34 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：0.4 g。分析成分：蛋白質：9％-脂肪含量：6％-粗灰分：1.9％-膳食纖維：1％-水分：78.5％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
波斯貓在所有貓科動物中擁有著最長以及最濃密的毛髮。而ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方中便含有特定的獨家營養組合成分，有助貓加強皮膚的“屏障”防禦作用，維持皮膚健康及保持長毛髮的亮麗光滑。ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方口感細膩，質地經過特別調整，具有最佳的適口性。配方還含有多種高度易消化的蛋白質、特定的纖維混合物以及精確調整的維他命和礦物質成分，有助維持腸胃健康。波斯貓屬於中型貓，但身上包圍著的豐厚毛髮及底毛會讓牠看起來會更大隻。所以你除了可以給你的波斯貓餵食ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方食品之外，我們還建議你每天替貓的毛髮進行解結及梳理。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中。