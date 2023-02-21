FBN 波斯成貓專屬主食濕糧（肉塊）

產品詳情

波斯貓在所有貓科動物中擁有著最長以及最濃密的毛髮。而ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方中便含有特定的獨家營養組合成分，有助貓加強皮膚的“屏障”防禦作用，維持皮膚健康及保持長毛髮的亮麗光滑。ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方口感細膩，質地經過特別調整，具有最佳的適口性。配方還含有多種高度易消化的蛋白質、特定的纖維混合物以及精確調整的維他命和礦物質成分，有助維持腸胃健康。波斯貓屬於中型貓，但身上包圍著的豐厚毛髮及底毛會讓牠看起來會更大隻。所以你除了可以給你的波斯貓餵食ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方食品之外，我們還建議你每天替貓的毛髮進行解結及梳理。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 波斯成貓(肉塊)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中。

全部顯示