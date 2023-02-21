FBN 波斯幼貓專屬配方

FBN 波斯幼貓專屬配方

貓咪乾糧

12月齡以下波斯幼貓適用

包裝

2kg

4kg

10kg

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專屬配方

專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸。

專為短嘴型設計

矩形小顆粒，特別為波斯貓幼貓設計，口感柔軟，方便幼貓取食及咀嚼。

健康成長與華麗的長毛

波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（含鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。 波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（包括鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。含Ω−3和Ω−6脂肪酸。

支持免疫系統

抗氧化複合物含維生素E，有助於支持幼貓自身防禦免疫力。 生長期內，幼貓的免疫系統會逐漸發育。 抗氧化複合物含維生素E，有助於支持幼貓自身防禦免疫力。

消化道健康

極易消化的蛋白質（L.I.P.*），合宜纖維含量（含洋車前子）及益生元，有助於促進腸道菌群平衡。 在生長過程中，幼貓的消化系統尚未發展完成並於成長期中逐漸發育。 極易消化的蛋白質（L.I.P.*）組合有助消化健康，適宜纖維含量（含洋車前子）和益生元有助於促進腸道菌群平衡。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。

L.I.P.：消化科學創新

嚴選消化率達九成以上的蛋白質。 嚴選高品質蛋白，消化率達九成以上，支持消化道健康，改善糞便質量。

產品詳情

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