FBN 波斯幼貓專屬配方
貓咪乾糧
12月齡以下波斯幼貓適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
專屬配方
專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸。
專為短嘴型設計
矩形小顆粒，特別為波斯貓幼貓設計，口感柔軟，方便幼貓取食及咀嚼。
健康成長與華麗的長毛
波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（含鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。 波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（包括鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。含Ω−3和Ω−6脂肪酸。
支持免疫系統
抗氧化複合物含維生素E，有助於支持幼貓自身防禦免疫力。 生長期內，幼貓的免疫系統會逐漸發育。 抗氧化複合物含維生素E，有助於支持幼貓自身防禦免疫力。
消化道健康
極易消化的蛋白質（L.I.P.*），合宜纖維含量（含洋車前子）及益生元，有助於促進腸道菌群平衡。 在生長過程中，幼貓的消化系統尚未發展完成並於成長期中逐漸發育。 極易消化的蛋白質（L.I.P.*）組合有助消化健康，適宜纖維含量（含洋車前子）和益生元有助於促進腸道菌群平衡。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。
L.I.P.：消化科學創新
嚴選消化率達九成以上的蛋白質。 嚴選高品質蛋白，消化率達九成以上，支持消化道健康，改善糞便質量。
成分分析保證值：粗蛋白質32.0%；粗脂肪22.0%；粗灰分7.9%；粗纖維2.7%；鈣1.2%；磷：1%；ω−6脂肪酸5%；ω−3脂肪酸1%；維生素E 600mg/kg。
成分：脫水家禽蛋白、米、動物脂肪、玉米、植物分離蛋白*、水解動物蛋白、蔬菜纖維、甜菜漿、酵母及酵母提取物、礦物質、魚油、大豆油、果寡糖、洋車前子殼及籽、水解酵母（甘露寡糖來源）、酵母抽提物（β-葡聚糖來源）、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）、小麥麵粉。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 30500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）26mg、E2（碘）2.6mg、E4（銅）8mg、E5（錳）34mg、E6（鋅）124mg、E8（硒）0.05mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。