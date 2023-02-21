FBN 波斯幼貓專屬配方

健康成長與華麗的長毛

波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（含鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。 波斯貓幼貓在生長期會長出長而濃密的披毛，是其品種的標誌性特點之一。 合宜的蛋白質含量，配合精準均衡的維生素及礦物質（包括鈣和磷），有助於支持幼貓健康成長，令皮膚健康，皮毛亮麗。含Ω−3和Ω−6脂肪酸。