FBN 布偶成貓專屬配方
貓咪乾糧
12月齡以上布偶成貓適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
10kg
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
心臟健康
添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。
健康的皮膚與毛髮
柔軟絲滑的較長毛髮是布偶貓最受人喜愛的特徵之一。 配方含特定營養素組合，包括氨基酸，維生素，Ω-3及Ω-6脂肪酸，有助於保持皮膚健康，滋養毛髮。
專屬配方
專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸
骨骼和關節健康
布偶貓體型大，會對關節造成壓力。 骨骼和關節健康： 配方有助於支持骨骼及關節健康，添加EPA及DHA。
親人平和
柔軟絲滑的較長毛髮 體型大，穩當的圓形貓爪 迷人的藍眼睛
專為布偶貓嘴型設計
特別設計的粽子形顆粒，適合布偶貓的大嘴攝食。專屬顆粒方便攝食，鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。
成分分析保證值：粗蛋白質32.0%；粗脂肪18.0%；粗灰分7.6%；粗纖維4.0%；ω−6脂肪酸4.44%；ω−3脂肪酸0.88%；EPA/DHA 0.4%；牛磺酸0.3%。
成分：脫水家禽蛋白、小麥麩質*、玉米、動物脂肪、小麥、米、水解動物蛋白、玉米麩質、小麥麵粉、蔬菜纖維、菊苣漿、礦物質、大豆油、魚油、酵母產品、洋車前子殼及籽、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 30500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）32mg、E2（碘）3.2mg、E4（銅）10mg、E5（錳）41mg、E6（鋅）137mg、E8（硒）0.06mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。