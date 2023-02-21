FBN 布偶成貓專屬配方

FBN 布偶成貓專屬配方

貓咪乾糧

12月齡以上布偶成貓適用

包裝

2kg

10kg

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泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

心臟健康

添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。

健康的皮膚與毛髮

柔軟絲滑的較長毛髮是布偶貓最受人喜愛的特徵之一。 配方含特定營養素組合，包括氨基酸，維生素，Ω-3及Ω-6脂肪酸，有助於保持皮膚健康，滋養毛髮。

專屬配方

專屬配方，含Ω-3及Ω-6脂肪酸

骨骼和關節健康

布偶貓體型大，會對關節造成壓力。 骨骼和關節健康： 配方有助於支持骨骼及關節健康，添加EPA及DHA。

親人平和

柔軟絲滑的較長毛髮 體型大，穩當的圓形貓爪 迷人的藍眼睛

專為布偶貓嘴型設計

特別設計的粽子形顆粒，適合布偶貓的大嘴攝食。專屬顆粒方便攝食，鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。

產品詳情

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