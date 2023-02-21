FBN 無毛貓成貓專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 無毛成貓配方適用於12個月以上的無毛貓，產品考慮了這種有趣品種貓的特別需求，能夠提供你貓所需要的全部營養。為了彌補身體上因缺乏毛髮而帶來的影響，無毛貓會靠著非常活躍的新陳代謝來幫助調節體溫。而ROYAL CANIN® 無毛成貓配方產品中的卡路里含量高，提升了當中所含有的脂肪（23％），能夠滿足這種特定品種貓咪對於能量的更高需要。飲食管理對於維持心臟健康方面有著至關重要的作用。所以ROYAL CANIN® 無毛成貓配方中便含有牛磺酸、EPA和DHA（Omega 3脂肪酸）等成分來幫助貓維持健康的心臟功能。

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