FBN 無毛貓成貓專屬配方
貓咪乾糧
12個月以上無毛貓成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
適合無毛貓的顎結構
厚三角形狀的食物顆粒經過特別設計，特別適合無毛貓的顎結構，能鼓勵貓咀嚼食物，有助維持口腔衛生。
獨特配方 – Omega 3及Omega 6脂肪酸
獨特配方 – Omega 3及Omega 6脂肪酸
高能量攝取
為了彌補身體上因缺乏毛髮而帶來的影響，無毛貓會靠著非常活躍的新陳代謝來控制體溫。產品的高卡路里配方中含有很高的脂肪（23％），能夠滿足這種缺少毛髮的貓對於能量的更大需求。
維持皮膚健康
無毛貓的表皮很厚，但因缺乏毛髮和色素沉著的因素會令他們露出皮膚。配方含有獨特的營養複合物，有助加強皮膚的“屏障”作用，亦富含Omega 3和Omega 6脂肪酸，讓牠們的皮膚維持健康。
強化心臟
富含牛磺酸、EPA及DHA等營養物質，有助維持心臟功能的健康。
維持泌尿系統健康
配方含有均衡的礦物質成分，有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
成分：脫水禽肉蛋白質，動物脂肪，大米，分離植物蛋白*，玉米蛋白，植物纖維，玉米，脫水豬肉蛋白*，水解動物蛋白，小麥，甜菜漿，酵母及其部分，魚油，礦物質，番茄幹（番茄紅素來源），大豆油，果寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：32000 IU，維他命D3：900 IU，E1（鐵）：36mg，E2（碘）：3.6mg，E4（銅）：11mg，E5（錳）： 47mg，E6（鋅）：140mg，E8（硒）：0.09mg，左旋肉鹼：50mg，牛磺酸：2.57克-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10g-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：33％-脂肪含量：23％-粗灰分：7.3％-膳食纖維：5％-每KG：Omega 6脂肪酸：46.7g-Omega 3脂肪酸：10.5g，包括EPA / DHA：4g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質 分析成分：蛋白質-33％ - 脂肪含量-23％ - 膳食纖維-5％ - 粗灰分-7.3％
產品詳情
ROYAL CANIN® 無毛成貓配方適用於12個月以上的無毛貓，產品考慮了這種有趣品種貓的特別需求，能夠提供你貓所需要的全部營養。為了彌補身體上因缺乏毛髮而帶來的影響，無毛貓會靠著非常活躍的新陳代謝來幫助調節體溫。而ROYAL CANIN® 無毛成貓配方產品中的卡路里含量高，提升了當中所含有的脂肪（23％），能夠滿足這種特定品種貓咪對於能量的更高需要。飲食管理對於維持心臟健康方面有著至關重要的作用。所以ROYAL CANIN® 無毛成貓配方中便含有牛磺酸、EPA和DHA（Omega 3脂肪酸）等成分來幫助貓維持健康的心臟功能。