FBN 無毛貓成貓專屬配方

FBN 無毛貓成貓專屬配方

貓咪乾糧

12個月以上無毛貓成貓

包裝

2kg

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適合無毛貓的顎結構

厚三角形狀的食物顆粒經過特別設計，特別適合無毛貓的顎結構，能鼓勵貓咀嚼食物，有助維持口腔衛生。

獨特配方 – Omega 3及Omega 6脂肪酸

獨特配方 – Omega 3及Omega 6脂肪酸

高能量攝取

為了彌補身體上因缺乏毛髮而帶來的影響，無毛貓會靠著非常活躍的新陳代謝來控制體溫。產品的高卡路里配方中含有很高的脂肪（23％），能夠滿足這種缺少毛髮的貓對於能量的更大需求。

維持皮膚健康

無毛貓的表皮很厚，但因缺乏毛髮和色素沉著的因素會令他們露出皮膚。配方含有獨特的營養複合物，有助加強皮膚的“屏障”作用，亦富含Omega 3和Omega 6脂肪酸，讓牠們的皮膚維持健康。

強化心臟

富含牛磺酸、EPA及DHA等營養物質，有助維持心臟功能的健康。

維持泌尿系統健康

配方含有均衡的礦物質成分，有助讓成貓的泌尿系統保持健康。

產品詳情

ROYAL CANIN® 無毛成貓配方適用於12個月以上的無毛貓，產品考慮了這種有趣品種貓的特別需求，能夠提供你貓所需要的全部營養。為了彌補身體上因缺乏毛髮而帶來的影響，無毛貓會靠著非常活躍的新陳代謝來幫助調節體溫。而ROYAL CANIN® 無毛成貓配方產品中的卡路里含量高，提升了當中所含有的脂肪（23％），能夠滿足這種特定品種貓咪對於能量的更高需要。飲食管理對於維持心臟健康方面有著至關重要的作用。所以ROYAL CANIN® 無毛成貓配方中便含有牛磺酸、EPA和DHA（Omega 3脂肪酸）等成分來幫助貓維持健康的心臟功能。

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