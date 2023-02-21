成貓情緒舒緩健康管理配方
貓咪乾糧
提供2公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
紓緩情緒
含水解牛奶蛋白及L-色氨酸成分，有助調節貓咪在異常環境及情況下出現的行為變化。
毛球配方毛球配方
含特定纖維成分組合，包括洋車前子，讓貓咪吞下的毛髮通過排便排出體外，以減少毛球形成。
皮膚保護力
獨特配方以維持皮膚的天然保護力，令皮膚保持最佳狀態。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
成分：脫水家禽蛋白、粟米、大米、小麥麩質**、粟米麩質、水解動物蛋白、植物纖維、動物脂肪、甜菜漿、礦物質、魚油、洋車前子殼和籽（0.50%）、大豆油、低聚果糖、琉璃苣油、水解乳蛋白***、金盞花提取物（葉黃素來源）。 *** Alpha-S1.0 胰蛋白酶水解牛酪蛋白：0.94 g/kg。
添加劑（公斤）**** 營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：795 IU，鐵（3b103）：34 毫克，碘（3b201、3b202）：3.4 毫克、銅（3b405、3b406）：11 毫克、錳（3b502, 3b504） 45 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：127 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.07 毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 ****數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質36%、脂肪11%、灰分7.8%、纖維素4.2%、鈣1.15%、氯1.18%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。