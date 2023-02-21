成貓情緒舒緩健康管理配方

成貓情緒舒緩健康管理配方

貓咪乾糧

提供2公斤裝

包裝

2kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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紓緩情緒

含水解牛奶蛋白及L-色氨酸成分，有助調節貓咪在異常環境及情況下出現的行為變化。

毛球配方毛球配方

含特定纖維成分組合，包括洋車前子，讓貓咪吞下的毛髮通過排便排出體外，以減少毛球形成。

皮膚保護力

獨特配方以維持皮膚的天然保護力，令皮膚保持最佳狀態。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

產品詳情

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