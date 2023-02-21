成貓早期腎臟處方袋裝濕糧（肉汁）

產品詳情
優點
支援早期腎病
配方含適中的磷質, EPA+DHA以及抗氧化營養組合支援最初期的腎功能衰退
支援衰老
配方包括抗氧化營養以及紐西蘭青邊青口，有助對抗最初期的老化
支援消化系統
高消化率配方含有包括纖維及益生元，支持健康消化及腸道活動
S/O INDEX
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營養資訊
成分: 豬肉副產品**、家禽副產品**、雞肉**、小麥粉、豬血漿蛋白、粉狀纖維素、玉米澱粉混合物、精製葵花籽油、魚油、小麥麩質、粗卵磷脂、礦物質、乾燥番茄漿、酵母及其部分、葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 **蛋白質來源
添加劑（公斤）： 營養添加劑：維他命D3：340 IU，鐵（3b103）：4 mg、碘（3b202）：0.35 mg、銅（3b405，3b406）：2.9 mg、錳（3b502、3b503、3b504）：1.3 mg、鋅（3b603） （3b605、3b606）：13毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：0.2克。
營養成分分析：蛋白質：8.5％、脂肪：5.0％、粗灰分：1.3％、粗纖維：1.1％、水分：78.0％、鈣：0.18％、磷：0.15％、鉀：0.16％、鈉：0.09％、必需脂肪酸（亞麻油酸、花生四烯酸）：1.25％、維他命E：120 mg / kg、維他命C：50 mg / kg、EPA / DHA：0.155％。
|-
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|Adult's weight
|-
|-
|-
|-
|-
|Thin
|-
|Normal
|-
|Overweight
|-
|Cat's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|145
|1+1/2
|120
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|170
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3.5
|220
|2+1/2
|180
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4.5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|280
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5.5
|300
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|265
|3
|215
|2+1/2
|6.5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|355
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7.5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|8.5
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|9.5
|445
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
|10
|460
|5+1/2
|385
|4+1/2
|305
|3+1/2