成貓腸胃處方（適量卡路里）
貓咪乾糧
本配方請於諮詢獸醫師後使用。
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2kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
適中的卡路里水平
適中的卡路里水平有助維持理想體重
支持消化
高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動
高適口性
高適口性以滿足較差的胃口
本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
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成分：米**、脫水禽肉蛋白**、小麥麩質**、玉米麩質**、植物纖維、水解家禽肝臟**、動物脂肪**、礦物質、甜菜漿、蛋粉**、大豆油**、魚油**、酵母產品、洋車前子殼與耔（黏性物質的來源）、果寡糖（0.47％）、水解酵母（甘露寡糖的來源）（0.19％）、金盞花。
添加劑（公斤）： －營養添加物：維生素A 23500 IU、維生素D3 900 IU、鐵（3b103） 39毫克、碘（3b201、3b202）3.9毫克、銅（3b405、3b406）12毫克、錳（3b502、3b504） 51毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）132毫克、硒（3b801、3b811、3b812） 0.06毫克。 －技術添加劑：斜發沸石10克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析：蛋白質 35.0％、脂肪 13.0％、粗灰分 7.8％、纖維 5.2％、EPA / DHA：0.3％、Omega-6脂肪酸 3.14％、Omega-3脂肪酸 0.72％、鈉：0.5％、鉀：0.9％
**高度易消化的成分