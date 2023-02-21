成貓腸胃處方（適量卡路里）

成貓腸胃處方（適量卡路里）

貓咪乾糧

本配方請於諮詢獸醫師後使用。

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適中的卡路里水平

適中的卡路里水平有助維持理想體重

支持消化

高消化率配方加入包括益生元的均衡纖維，支援健康消化及腸道運動

高適口性

高適口性以滿足較差的胃口

本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境

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產品詳情

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