成貓關節活動處方

成貓關節活動處方

貓咪乾糧

需要完善營養的成貓

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2kg

什麼才是正確的餵食量？

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支援關節活動

臨床科學證實，餵飼成貓關節活動專用處方的貓咪，活動力提升。

關節複合營養組合

紐西蘭綠唇貽貝萃取物及高EPA+DHA水平有助維持健康關節。

抗氧化營養組合

加入抗氧化營養組合幫助中和自由基，有助限制組織及細胞損壞。

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