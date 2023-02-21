成貓關節活動處方
貓咪乾糧
需要完善營養的成貓
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什麼才是正確的餵食量？
2kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援關節活動
臨床科學證實，餵飼成貓關節活動專用處方的貓咪，活動力提升。
關節複合營養組合
紐西蘭綠唇貽貝萃取物及高EPA+DHA水平有助維持健康關節。
抗氧化營養組合
加入抗氧化營養組合幫助中和自由基，有助限制組織及細胞損壞。
S/O INDEX
'-
成分: 玉米粉，小麥麩質*，玉米，大米，脫水禽肉蛋白，動物脂肪，植物纖維，玉米麩質，水解動物蛋白，魚油，礦物質，大豆油，菊苣漿，洋車前殼和種子，果寡糖，紐西蘭綠唇貽貝提取物（GLM）（0.3％），水解酵母（甘露寡糖的來源），發酵來源的葡萄糖胺，金盞花提取物（葉黃素的來源），水解軟骨（軟骨素的來源）。
營養添加劑：維他命A：20500 IU，維他命D3：700 IU，鐵（3b103）：48 mg，碘（3b201，3b202）：4.8 mg，銅（3b405，3b406）：15 mg，錳（3b502，3b504）： 63 mg，鋅（3b603，3b605，3b606）：141 mg，硒（3b801，3b811，3b812）：0.09 mg-防腐劑-抗氧化劑。
成分分析: 蛋白質：28.0％，脂肪含量：15.0％，粗灰分：5.8％，粗纖維：4.8％-磷：0.6％-EPA / DHA：0.8％-葡萄糖胺：995 mg / kg-軟骨素：5 mg / kg。
*L.I.P.: 一種具有極易吸收特性的蛋白質。
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|Thin
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|Normal
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|Overweight
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|Cat's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
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|2
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|3/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
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|39
|3/8
|31
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|3
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|35
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|54
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|59
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|4/8
|5
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|4/8
|5.5
|81
|7/8
|68
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|54
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|6
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1
|76
|6/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|5/8
|7.5
|101
|1
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1+1/8
|88
|7/8
|71
|6/8
|8.5
|110
|1+1/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1+2/8
|96
|1
|77
|6/8
|9.5
|120
|1+2/8
|100
|1
|80
|7/8
|10
|124
|1+2/8
|103
|1+1/8
|83
|7/8