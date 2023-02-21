成貓腎臟處方
貓咪乾糧
需要完善營養的成貓
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什麼才是正確的餵食量？
400g
2kg
4kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援腎臟
配方含低水平磷質及適中水平的高質素蛋白質，有助支援腎臟功能以及改善生活質素
調整熱量
調整熱量水平減少以減少每餐份量，有助彌補胃口減少的影響
口味選擇
特別口味配合特定顆粒形狀有助刺激尤其對食物抗拒的貓咪胃口
成分：玉米粉、米、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、大豆分離蛋白*、植物纖維、玉米麩質、礦物質、水解動物蛋白、菊苣漿、魚油、大豆油、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、洋車前子穀與籽、果寡糖、金盞花。蛋白質來源：小麥麩質*、大豆分離蛋白*、玉米麩質、水解禽肉蛋白。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：23000 IU、維生素D3：800 IU、鐵（3b103）：24毫克、碘（3b201、3b202）：2.4毫克、銅（3b405、3b406）：7毫克、錳（3b502、 3b504）：31毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：135毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.03 毫克 －保存劑 －抗氧化劑
營養成分分析：蛋白質：23.0％、脂肪：17.0％、粗灰分：5.9％、粗纖維：4.6％、 鈣：0.6％、磷：0.3％、鉀：0.9％、鈉：0.4％、鎂：0.07％、氯化物：1％、硫：0.4％、維他命D（總計）：800.0 IU / kg、羥脯氨酸：0％、EPA / DHA：0.42％、必需脂肪酸（亞麻油酸-花生四烯酸）：3.26％、尿液鹼化物質：檸檬酸鉀-碳酸鈣。
*L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
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|Adult's weight
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|Thin
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|Normal
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|Overweight
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|PCat's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|4.5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|74
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|4/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7.5
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8.5
|109
|1+1/8
|91
|1
|72
|6/8
|9
|113
|1+1/8
|94
|1
|75
|6/8
|9.5
|118
|1+2/8
|98
|1
|78
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8