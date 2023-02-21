成貓腎臟處方

成貓腎臟處方

貓咪乾糧

需要完善營養的成貓

包裝

400g

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

尋找零售商

支援腎臟

配方含低水平磷質及適中水平的高質素蛋白質，有助支援腎臟功能以及改善生活質素

調整熱量

調整熱量水平減少以減少每餐份量，有助彌補胃口減少的影響

口味選擇

特別口味配合特定顆粒形狀有助刺激尤其對食物抗拒的貓咪胃口

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt