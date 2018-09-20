貓不僅是人類的好同伴，在他們成為家中一份子後，更可讓孩子學懂何謂責任感和如何照料動物。

在飼養成貓或幼貓之前，請務必先給予孩子適當的教導，確保新寵物和孩子的安全。

教導您的孩子

當新寵物剛進入家門時，孩子往往會有很大的反應。 他們這時候會很興奮，自然亦很想抓抱寵物。 大多數成年貓當不想被打擾時會懂得與孩子保持距離，但幼貓卻未必做得到。

無論情況如何，您都必須向孩子解釋，新寵物並非玩具，且在某些時候他們不喜歡被人打擾。 孩子和寵物初次的見面最好在一個安靜的環境中進行，並讓孩子明白他們照顧新寵物時必須遵循一些規則，並確保大家的安全。

為確保過程順利，您可以：

請孩子坐在地板上，讓幼貓主動靠近孩子。

教導孩子如何以愛心和尊重的態度對待新幼貓。 抱起幼貓的最好方法是將一隻張開的手托著他們的肚子下方，另一隻手則支撐著貓的屁股。 除非孩子已學懂抱起幼貓的正確方法，否則最好別讓他們把貓抱起。

當孩子攬抱成貓或幼貓時，請叮囑他們不要抱得太緊。

教導孩子不要拉扯成貓或幼貓的尾巴。

他們不可以拿著成貓或幼貓的頭部或頸部來把貓咪抱起。

孩子們不可以握著成貓或幼貓的前腿來提起他們。

叮囑孩子切勿在成貓或小貓睡覺時吵醒他們，因為睡眠對幼貓的成長和增強免疫力非常重要。

請讓孩子明白動作過大或吵鬧的行為可能會導致新來的幼貓感到緊張，因此在新貓周圍應切記保持安靜。

確保您的幼貓和孩子的安全

您可以採取一些措施來保護新來的成貓或幼貓以及孩子的安全， 這包括：