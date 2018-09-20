教導兒童如何照顧貓咪
貓是人類非常好的同伴，也可以在教導孩子有關責任感和照顧動物方面發揮重要作用，但在飼養成貓或幼貓之前，必須先讓孩子了解他們的新寵物。
貓不僅是人類的好同伴，在他們成為家中一份子後，更可讓孩子學懂何謂責任感和如何照料動物。
在飼養成貓或幼貓之前，請務必先給予孩子適當的教導，確保新寵物和孩子的安全。
教導您的孩子
當新寵物剛進入家門時，孩子往往會有很大的反應。 他們這時候會很興奮，自然亦很想抓抱寵物。 大多數成年貓當不想被打擾時會懂得與孩子保持距離，但幼貓卻未必做得到。
無論情況如何，您都必須向孩子解釋，新寵物並非玩具，且在某些時候他們不喜歡被人打擾。 孩子和寵物初次的見面最好在一個安靜的環境中進行，並讓孩子明白他們照顧新寵物時必須遵循一些規則，並確保大家的安全。
為確保過程順利，您可以：
- 請孩子坐在地板上，讓幼貓主動靠近孩子。
- 教導孩子如何以愛心和尊重的態度對待新幼貓。 抱起幼貓的最好方法是將一隻張開的手托著他們的肚子下方，另一隻手則支撐著貓的屁股。 除非孩子已學懂抱起幼貓的正確方法，否則最好別讓他們把貓抱起。
- 當孩子攬抱成貓或幼貓時，請叮囑他們不要抱得太緊。
- 教導孩子不要拉扯成貓或幼貓的尾巴。
- 他們不可以拿著成貓或幼貓的頭部或頸部來把貓咪抱起。
- 孩子們不可以握著成貓或幼貓的前腿來提起他們。
- 叮囑孩子切勿在成貓或小貓睡覺時吵醒他們，因為睡眠對幼貓的成長和增強免疫力非常重要。
- 請讓孩子明白動作過大或吵鬧的行為可能會導致新來的幼貓感到緊張，因此在新貓周圍應切記保持安靜。
確保您的幼貓和孩子的安全
您可以採取一些措施來保護新來的成貓或幼貓以及孩子的安全， 這包括：
- 在開始時，建議不要讓年幼的兒童單獨與幼貓嬉戲，以免孩子不幸被抓傷。
- 在玩耍時，請鼓勵孩子們使用玩具，這可以使大家都玩得開心。
- 確保孩子明白不可以隨便餵成貓或幼貓吃東西，因寵物只能吃自己專用的食物，並且絕對不能輕視餵飼幼貓的責任。
- 定期為您的愛寵杜蟲，因為有些寄生蟲可能會傳染給人類，尤其是兒童。
能夠與兒童融洽相處的貓品種
選擇貓咪時，您可以考慮應選擇純種貓還是混種貓，去寵物繁殖者處購買，還是去救援中心領養。 所有動物都有自己的特徵，但中心工作人員會非常熟悉每隻貓，能夠幫助您找到合適的愛寵，您亦可向寵物繁殖者查詢，先了解每隻貓的性情。
受家庭歡迎的貓品種包括：
伯曼貓： 體貼而又樂於接受訓練的伯曼貓善於交際，您甚至可以用牽縄領著他走。
布偶貓： 布偶貓性請溫馴，喜歡引人注意，是個友善的品種，非常適合作為寵物。
喜馬拉雅貓： 喜馬拉雅貓較活躍，喜歡嬉戲，亦愛室內生活。
緬因貓： 緬因貓一般都是冷靜而活躍，對好動的兒童能夠保持耐性。
貓的性情一般都是溫柔親切，能令主人的生活更充實，並且如果人貓關係有良好的開始並處理得宜的話，能讓兒童學懂照顧寵物的責任。 但請記住，貓是需要照顧的動物。
如果孩子得到適當的教導，能夠了解新寵物的需要，那麼成功建立良好關係的機會便很大，而兒童被抓傷或新寵物受驚嚇的機會都可減至最低。
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