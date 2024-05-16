加泰隆牧羊犬作為西班牙庇里牛斯山脈土生土長的犬種，已經「殖民」了整個加泰隆的鄉村。 這種狗狗體型中等，毛色漂亮，聰明和高忠誠度的他們無疑是理想的陪伴犬。 加泰隆牧羊犬擅長驅趕牧群，除了遵守牧羊人的指示外，他們也會以自己與生俱來的技巧牧放畜群，確保沒有一隻牲畜落單。

他們的果敢和勇氣使他們同樣適合擔任守衛的工作。 低調、生氣勃勃、聰明，加上無庸置疑的吃苦耐勞以及和藹可親的態度，加泰隆牧羊犬對他們的牧羊人和牧群十分忠實，然而卻不會接近陌生人。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)