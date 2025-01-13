查理斯王小獵犬有時稱為英國玩具獵鷸犬，個性開朗又聰明。 這種狗通常對陌生人懷有戒心，對熟悉的人則非常溫柔且親切。

查理斯王小獵犬是老年人或行動不便人士的絕佳伴侶，因為他們不需要太大的運動量，只愛與主人一起待在家放鬆一整天。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)