查理斯王小獵犬
據說查理斯王小獵犬是查理斯王騎士犬的祖先，但兩個品種有幾個不同的特徵，尤其是圓頭、短面和耳朵位置較低特別明顯。
關於查理斯王小獵犬
查理斯王小獵犬有時稱為英國玩具獵鷸犬，個性開朗又聰明。 這種狗通常對陌生人懷有戒心，對熟悉的人則非常溫柔且親切。
查理斯王小獵犬是老年人或行動不便人士的絕佳伴侶，因為他們不需要太大的運動量，只愛與主人一起待在家放鬆一整天。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
體型大小類別: 小型
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 聰明 / 已預留 / 溫柔 / 體貼
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 聰明 / 已預留 / 溫柔 / 體貼
重要事實
需要很少運動
不一定需要花園
需要經常美容
不一定需要花園
需要經常美容
健康狀況
英國玩具西班牙獵犬屬於短頭顱家族成員，由於其平坦而寬闊的頭顱骨，從而有平坦的臉和短鼻子的面部特徵。這些生理結構屬性可能導致一些健康問題，例如皮膚，眼睛和呼吸問題，以及耐熱性低。對於所有短頭顱品種，我們建議您選擇一隻面部特徵沒有過度誇張展現的犬隻，向負責任的繁殖者購買，並向您的獸醫尋求建議。
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