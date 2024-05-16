希臘獵犬非常強壯，可單獨狩獵，也可以成群狩獵。 他們可以在大多數的地形中奔跑，從平原到山脈，甚至是岩石峭壁等險峻的地形也難不倒他們。 這種嗅覺獵犬有非常敏銳的嗅覺，而且有非常響亮、和諧的吠聲。 了解這個品種的人，都對他們平衡的性格與耐力讚嘆有加。

這種中型獵犬有黑色和棕褐色的短毛，在希臘有悠久的歷史。 他們可能是當地原生品種與歐洲其他地區引進的獵犬混種後的後代。 希臘獵犬在希臘主要仍是用於狩獵，而且他們面對體重超過 200 磅的野豬也毫不畏懼。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)