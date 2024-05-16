希臘獵犬
美麗的黑色與棕褐色希臘獵犬，是目前國際上唯一獲得認可的希臘品種。
關於希臘獵犬
希臘獵犬非常強壯，可單獨狩獵，也可以成群狩獵。 他們可以在大多數的地形中奔跑，從平原到山脈，甚至是岩石峭壁等險峻的地形也難不倒他們。 這種嗅覺獵犬有非常敏銳的嗅覺，而且有非常響亮、和諧的吠聲。 了解這個品種的人，都對他們平衡的性格與耐力讚嘆有加。
這種中型獵犬有黑色和棕褐色的短毛，在希臘有悠久的歷史。 他們可能是當地原生品種與歐洲其他地區引進的獵犬混種後的後代。 希臘獵犬在希臘主要仍是用於狩獵，而且他們面對體重超過 200 磅的野豬也毫不畏懼。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 希臘
體型大小類別: 中等
平均壽命: 10-12 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 獨立 / 溫柔 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 安靜 / 溫馴 / 愉快
體型大小類別: 中等
平均壽命: 10-12 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 獨立 / 溫柔 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 安靜 / 溫馴 / 愉快
重要事實
需要基本的美容
需要戶外空間
需要大量運動
需要戶外空間
需要大量運動
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