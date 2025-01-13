匈牙利獵犬
匈牙利獵犬勇敢頑強、冷靜、心態平衡，但有時候會顯得頑固和喜怒無常。 極端天氣對他們來說不是問題。
關於匈牙利獵犬
匈牙利獵犬能夠遠離領犬員獨自捕獵。 這種中型獵犬的體型好比運動員，適合長途工作。
匈牙利獵犬在二十世紀初一度面臨絕種，幸好 1968 年推行的繁殖計劃令其數量大增，現時匈牙利和鄰國羅馬尼亞都有大量匈牙利獵犬的長腿品種。 短腿品種則已不存在。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 匈牙利
體型大小類別: 大型
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 獨立 / 忠心 / 安靜 / 溫馴 / 堅決 / 愉快 / 活潑
體型大小類別: 大型
平均壽命: 10-12 歲
友善 / 獨立 / 忠心 / 安靜 / 溫馴 / 堅決 / 愉快 / 活潑
重要事實
需要基本的美容
需要大量運動
服從訓練是必需的
需要大量運動
服從訓練是必需的
健康的生命起點
幼犬在成長階段中往往在身體和行為方面出現重大的變化，作為新主人的您亦要在這短短的時間內學習不少新知識。 歡迎您來了解如何為幼犬提供最佳的生命起點，幫助他們強健成長。
終生健康
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