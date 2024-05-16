塔特拉山牧羊犬是牧羊犬，也是看家犬，他們的氣魄和吸引人的外表令他們成為深受人們喜愛的陪伴犬。 1938 年設立的第一個標準即強調這些特性。 他們有濃密的毛髮，可以適應極端氣候條件。

塔特拉山牧羊犬體型強壯、結實，讓人感覺很有力量，而且非常靈活。 乍看之下，這種強壯的狗狗會讓人聯想起另一種大白狗品種—庫瓦茲犬，但如果細看，就會發現在許多方面都與這種匈牙利品種不同，特別是他們充滿威嚴的頭部。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)