塔特拉山牧羊犬
塔特拉山牧羊犬是天生的守護者。 即使他們看起來像是睡著了，但只要有細微的動靜，他們也能以極快的速度和力量作出反應。
關於塔特拉山牧羊犬
塔特拉山牧羊犬是牧羊犬，也是看家犬，他們的氣魄和吸引人的外表令他們成為深受人們喜愛的陪伴犬。 1938 年設立的第一個標準即強調這些特性。 他們有濃密的毛髮，可以適應極端氣候條件。
塔特拉山牧羊犬體型強壯、結實，讓人感覺很有力量，而且非常靈活。 乍看之下，這種強壯的狗狗會讓人聯想起另一種大白狗品種—庫瓦茲犬，但如果細看，就會發現在許多方面都與這種匈牙利品種不同，特別是他們充滿威嚴的頭部。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 波蘭
體型大小類別: 大型
平均壽命: 10-12 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 冷靜 / 自信 / 獨立 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 安靜 / 善於交際
體型大小類別: 大型
平均壽命: 10-12 歲
體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 冷靜 / 自信 / 獨立 / 聰明 / 忠心 / 服從 / 安靜 / 善於交際
重要事實
培養出色的守衛犬
需要適度美容
訓練應盡早開始
需要適度美容
訓練應盡早開始
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