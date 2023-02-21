BHN 芝娃娃成犬專屬配方
犬隻乾糧
8個月以上芝娃娃犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
高適口性
配方能夠滿足到芝娃娃的飲食胃口，當中全賴於三個因素：大小剛好的顆粒形狀、獨特的配方以及精選的口味。
減少糞便及異味
配方有助減少糞便的氣味和積量。
維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
獨特的顆粒設計：適合特殊的小顎結構
顆粒專為吉娃娃的小顎而特別設計。
成分：大米，玉米，脫水禽肉蛋白，分離植物蛋白*，動物脂肪，水解動物蛋白，甜菜漿，植物纖維，魚油，礦物質，大豆油，果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（ 葉黃素來源），水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：30500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：43mg，E2（碘）：4.3mg，E4（銅）：13mg，E5（錳）： 56mg，E6（鋅）：140mg，E8（硒）：0.09mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：28.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：5.1％-膳食纖維：2.1％-三磷酸五鈉：3.5 g / kg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方適用於8個月以上的芝娃娃，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方適口性高，就算是十分挑食的芝娃娃，產品仍是可以滿足到牠的飲食胃口，當中全賴於三個因素：•大小剛好的顆粒形狀和尺寸•獨特的營養成分•搭配精選的口味。此外，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方中的營養成分還有助支援成犬的消化道功能，從而減少糞便的積量及氣味！而為了幫助你的芝娃娃能夠維持牙齒健康，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方中含有鈣螯合物，有助減緩牙垢的生成和堆積。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。