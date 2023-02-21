BHN 芝娃娃成犬專屬配方

BHN 芝娃娃成犬專屬配方

犬隻乾糧

8個月以上芝娃娃犬

包裝

1.5kg

3kg

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高適口性

配方能夠滿足到芝娃娃的飲食胃口，當中全賴於三個因素：大小剛好的顆粒形狀、獨特的配方以及精選的口味。

減少糞便及異味

配方有助減少糞便的氣味和積量。

維護牙齒

配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。

獨特的顆粒設計：適合特殊的小顎結構

顆粒專為吉娃娃的小顎而特別設計。

產品詳情

ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方適用於8個月以上的芝娃娃，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方適口性高，就算是十分挑食的芝娃娃，產品仍是可以滿足到牠的飲食胃口，當中全賴於三個因素：•大小剛好的顆粒形狀和尺寸•獨特的營養成分•搭配精選的口味。此外，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方中的營養成分還有助支援成犬的消化道功能，從而減少糞便的積量及氣味！而為了幫助你的芝娃娃能夠維持牙齒健康，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方中含有鈣螯合物，有助減緩牙垢的生成和堆積。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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