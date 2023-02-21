BHN 臘腸狗成犬專屬主食濕糧（肉塊）

產品詳情

臘腸犬是一種友善，聰明以及忠誠的犬種，是被大家公認為理想的家犬。而這種特別的犬種需要從日常飲食中獲得足夠的營養來提供成年臘腸犬們每日的活動所需，這樣才可使牠們維持健康及活力。ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊)配方適用於10個月以上的臘腸犬，當中含有讓你的臘腸成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊)配方有助讓臘腸犬維持肌肉張力，當中含有的最佳營養素能夠讓臘腸犬的骨骼和關節保持健康。 ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊) 配方為了增加適口性，顆粒的口感經過特別處理，能夠刺激食慾，就算是最挑剔的成犬亦無法抗拒！另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊) 配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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