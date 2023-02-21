BHN 臘腸狗成犬專屬配方
犬隻乾糧
10個月以上臘腸犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
強化骨骼和關節
配方透過調整當中鈣和磷的含量，能夠強化臘腸犬的骨骼和關節。而獨特的配方還有助於維持理想體重。
維持肌張力
配方有助維持臘腸犬的肌肉張力。
減少糞便及異味
配方有助減少糞便的氣味和積量。
獨特的顆粒設計 - 維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
成分：大米，脫水禽肉蛋白，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，動物脂肪，植物纖維，甜菜漿，魚油，大豆油，礦物質，果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源） ，水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：31500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：35mg，E2（碘）：3.6mg，E4（銅）：11mg，E5（錳）： 46mg，E6（鋅）：139mg，E8（硒）：0.07mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：28.0％-脂肪含量：14.0％-粗灰分：6.4％-膳食纖維：2.9％-每KG：鈣：8 g-磷：6.6 g-三磷酸五鈉：3.5 g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
臘腸犬是一種友善，聰明以及忠誠的犬種，是被大家公認為理想的家犬。由於每個犬種都會有不同的營養需求，因此選擇一種能夠提供足夠營養以便讓成犬維持在最佳狀態的寵物食品便顯得十分重要了。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方適用於10個月以上的臘腸犬，當中含有讓你的臘腸成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方透過調整當中鈣和磷的含量，強化了臘腸犬的骨骼和關節。此外配方還可以幫助你的成犬保持良好的肌肉張力和維持理想體重。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方能夠減少成犬糞便的氣味和積量。而由於配方中加入了鈣螯合物，亦有助降低牙垢的生成。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。