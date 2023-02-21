BHN 臘腸狗成犬專屬配方

產品詳情

臘腸犬是一種友善，聰明以及忠誠的犬種，是被大家公認為理想的家犬。由於每個犬種都會有不同的營養需求，因此選擇一種能夠提供足夠營養以便讓成犬維持在最佳狀態的寵物食品便顯得十分重要了。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方適用於10個月以上的臘腸犬，當中含有讓你的臘腸成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方透過調整當中鈣和磷的含量，強化了臘腸犬的骨骼和關節。此外配方還可以幫助你的成犬保持良好的肌肉張力和維持理想體重。ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方能夠減少成犬糞便的氣味和積量。而由於配方中加入了鈣螯合物，亦有助降低牙垢的生成。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 臘腸成犬配方還可以作為濕糧加進幼嫩可口的肉塊之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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