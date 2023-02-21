BHN 金毛尋回成犬專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方適用於15個月以上的金毛尋回犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方含有包括EPA和DHA在內的Omega-3脂肪酸以及琉璃苣油，這些營養成分都有助維持皮膚的屏障作用，續而讓成犬的毛髮看起來變得更健康。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方中還結合了脂肪酸及豐富的牛磺酸，讓成犬維持良好的心臟功能。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方通過調整當中的卡路里含量，讓金毛尋回犬維持在理想的體重狀態。此外，ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方的食物顆粒是專門為金毛尋回犬而度身訂制的，顆粒的形狀和大小都經過特別調整以配合金毛尋回犬種的喜好。

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