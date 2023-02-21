BHN 金毛尋回成犬專屬配方
犬隻乾糧
15個月以上金毛尋回犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
12kg
皮毛更健康
配方中含有獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用；亦含有EPA及DHA，能令皮毛狀態更健康。富含琉璃苣油。
心臟功能更健康
配方中含有特定營養素，有助維持良好的心臟功能。富含牛磺酸及EPA＆DHA。
理想體重
配方通過調整當中的卡路里含量，有助金毛尋回犬維持理想的體重狀態。
獨特的顆粒設計
顆粒的形狀，大小，質地以及配方成分都是專為金毛尋回犬而設。
成分：脫水禽肉蛋白、玉米、米、小麥、水解動物蛋白、動物脂肪、植物分離蛋白*、植物纖維、甜菜漿、魚油、大豆油、脫水番茄、礦物質、果寡糖、洋車前子殼和籽、水解甲殼素(葡萄糖胺)、琉璃苣油、酵母萃取(β-葡聚醣來源)、金盞花萃取物(葉黃素來源)、水解軟骨(軟骨素來源)。 *LIP：(植物分離蛋白)精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。 營養成分分析：蛋白質 25%、脂肪 13%、纖維素 3.8%、灰份 6%、NFE 42.7%。
產品詳情
ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方適用於15個月以上的金毛尋回犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方含有包括EPA和DHA在內的Omega-3脂肪酸以及琉璃苣油，這些營養成分都有助維持皮膚的屏障作用，續而讓成犬的毛髮看起來變得更健康。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方中還結合了脂肪酸及豐富的牛磺酸，讓成犬維持良好的心臟功能。ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方通過調整當中的卡路里含量，讓金毛尋回犬維持在理想的體重狀態。此外，ROYAL CANIN® 金毛尋回成犬配方的食物顆粒是專門為金毛尋回犬而度身訂制的，顆粒的形狀和大小都經過特別調整以配合金毛尋回犬種的喜好。