BHN 拉布拉多成犬專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方適用於15個月以上的拉不拉多犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方所含有的卡路里含量剛剛好，透過增加當中的蛋白質含​​量以及減少脂肪的攝取量，能夠幫助你的成犬維持健康體重。拉不拉多犬的皮毛結構能夠有效防水，這特性讓牠可以阻隔寒冷。 因此，拉不拉多犬的皮毛狀態是十分重要的。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方通過當中含有的獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用， 配方還含有琉璃苣油及其他必要的脂肪酸，能夠幫助你的成犬維持皮膚及毛髮健康。拉不拉多犬在運動時就像是一名勇往直前的運動員一樣，全力以赴。而為了能夠支撐牠堅固的身軀以及堅硬的骨骼，你的成犬需要足夠的營養素來讓牠的關節保持健康，以作支撐。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方含有特定營養素，當中包括含有EPA及DHA的Omega-3脂肪酸，能夠有助維持骨骼及關節健康。此外，食物顆粒的質地以及配方成分都是專為拉不拉多犬的顎結構而度身訂制，特別打造的顆粒形狀有助減少食物的攝取量，從而幫助你的成犬維持健康體重。

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