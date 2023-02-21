BHN 拉布拉多成犬專屬配方
犬隻乾糧
15個月以上拉不拉多犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
12kg
理想體重
很多人都知道拉不拉多犬是十分容易便會增重的，而配方就通過調整當中的卡路里含量，有助維持拉不拉多犬在理想的體重狀態。
保持骨骼及關節健康
特別的配方有助維持骨骼及關節健康，並保持理想體重。產品富含EPA及DHA。
皮毛更健康
配方中含有獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用；亦含有EPA及DHA，能令皮毛狀態更健康。富含琉璃苣油。
獨特的顆粒設計
顆粒的質地以及配方成分都是專為拉不拉多犬而設，其獨特的形狀有助減少成犬的進食量。
成分：脫水家禽蛋白、大米、小麥、玉米、玉米麩質、植物分離蛋白*、動物脂肪、水解動物蛋白、蔬菜纖維、甜菜漿、酵母及酵母提取物、魚油、大豆油、礦物質、洋車前子及穀、果寡糖、水解甲殼類(葡萄糖胺來源)、琉璃苣油(0.1%)、金盞花提取物(葉黃素來源)、水解軟骨(軟骨素來源)。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。 添加劑（每KG）：維他命A：27000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：68mg，E2（碘）：3.9mg，E4（銅）：4mg，E5（錳）： 41mg，E6（鋅）：135mg，E8（硒）：0.21mg。分析成分：蛋白質：30.0％-脂肪含量：13.0％-粗灰分：6.5％-膳食纖維：3.5％-EPA / DHA：4g/kg。
產品詳情
ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方適用於15個月以上的拉不拉多犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方所含有的卡路里含量剛剛好，透過增加當中的蛋白質含量以及減少脂肪的攝取量，能夠幫助你的成犬維持健康體重。拉不拉多犬的皮毛結構能夠有效防水，這特性讓牠可以阻隔寒冷。 因此，拉不拉多犬的皮毛狀態是十分重要的。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方通過當中含有的獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用， 配方還含有琉璃苣油及其他必要的脂肪酸，能夠幫助你的成犬維持皮膚及毛髮健康。拉不拉多犬在運動時就像是一名勇往直前的運動員一樣，全力以赴。而為了能夠支撐牠堅固的身軀以及堅硬的骨骼，你的成犬需要足夠的營養素來讓牠的關節保持健康，以作支撐。ROYAL CANIN® 拉不拉多成犬配方含有特定營養素，當中包括含有EPA及DHA的Omega-3脂肪酸，能夠有助維持骨骼及關節健康。此外，食物顆粒的質地以及配方成分都是專為拉不拉多犬的顎結構而度身訂制，特別打造的顆粒形狀有助減少食物的攝取量，從而幫助你的成犬維持健康體重。