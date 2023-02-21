SHN 大型成犬5+營養配方

產品詳情

每隻成犬出現初期衰老徵狀的時間都可能會有所不同，但如果你的成犬已經有5歲了，那很可能已經有一些初期衰老的跡象慢慢出現了。因此，需要謹記的是：在犬生命中的每個階段，均衡飲食對於維持狗的健康都是至關重要的。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方考慮到你的大型犬的營養需要，適合給5歲以上，成犬體重在26kg-44kg之間的中齡大型犬使用。在這個階段，中齡大型犬的體重會較為容易增加，因此監控着成犬每天所攝取到的營養量並防止牠們暴飲暴食便顯得尤其重要了。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方含有特別均衡調配的優質蛋白質及膳食纖維，為你的成犬提供所需的營養素來維持健康體重及讓消化道保持在最佳狀態。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方經過專門配製，對於在這個階段的大型犬，能夠加強牠們的骨骼、韌帶以及關節的承重能力，達至較舒適的支撐狀態，維持活力。儘管你的成犬可能已經有一些衰老的初期跡象出現，但你仍會發現牠依然保持活力，全因ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方中含有經過適量調配的營養物質，當中包括獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基，讓牠們保持活力和維持健康的新陳代謝。

全部顯示