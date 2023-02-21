SHN 大型成犬5+營養配方
犬隻乾糧
5歲以上成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
15kg
保持活力
配方含有獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基。並適當調整了養分含量，可以幫助大型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。
強化骨骼和關節
幫助大型犬維持骨骼及關節健康，應付自身體重對骨骼及關節所帶來的壓力。
容易消化
獨家配方含有極高質量的蛋白質以及可以提供到均衡的膳食纖維，有助於維持最佳的消化率。
成分：脫水禽肉蛋白，大米，動物脂肪，小麥，小麥粉，玉米粉，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，玉米蛋白，玉米，植物纖維，甜菜漿，魚油，大豆油，酵母及其部分，礦物質，洋車前子及種子，果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源），水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：22500 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：41 mg，E2（碘）：4.1 mg，E4（銅）：13 mg，E5（錳）： 53mg，E6（鋅）：132mg，E8（硒）：0.09mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-感官添加劑：茶提取物（多酚來源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：26.0％-脂肪含量：17.0％-粗灰分：5.9％-膳食纖維：2.6％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
每隻成犬出現初期衰老徵狀的時間都可能會有所不同，但如果你的成犬已經有5歲了，那很可能已經有一些初期衰老的跡象慢慢出現了。因此，需要謹記的是：在犬生命中的每個階段，均衡飲食對於維持狗的健康都是至關重要的。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方考慮到你的大型犬的營養需要，適合給5歲以上，成犬體重在26kg-44kg之間的中齡大型犬使用。在這個階段，中齡大型犬的體重會較為容易增加，因此監控着成犬每天所攝取到的營養量並防止牠們暴飲暴食便顯得尤其重要了。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方含有特別均衡調配的優質蛋白質及膳食纖維，為你的成犬提供所需的營養素來維持健康體重及讓消化道保持在最佳狀態。 ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方經過專門配製，對於在這個階段的大型犬，能夠加強牠們的骨骼、韌帶以及關節的承重能力，達至較舒適的支撐狀態，維持活力。儘管你的成犬可能已經有一些衰老的初期跡象出現，但你仍會發現牠依然保持活力，全因ROYAL CANIN® 大型5歲以上成犬配方中含有經過適量調配的營養物質，當中包括獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基，讓牠們保持活力和維持健康的新陳代謝。