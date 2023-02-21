SHN 大型老犬8+營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
8歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
10 x 140g
支援老年健康
含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。
強化骨骼和關節
幫助大型犬在進入衰老階段仍可維持骨骼及關節健康。
容易消化
幫助維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡。
成分：肉類和動物衍生物，穀物，植物來源的衍生物，油脂，植物蛋白提取物，礦物質，蔬菜，各種糖，軟體動物和甲殼類動物。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：200 IU，E1（鐵）：6 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：1.9 mg，E6（鋅 ）：19mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2克。 分析成分：蛋白質：8.0％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.4％-膳食纖維：1.4％-水分：81.0％-EPA和DHA：0.115％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方適合用於8歲以上，體重在26-44KG之間的大型老犬，當中含有你的大型老犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁) 配方是專門為你的大型犬能夠在衰老期間仍然保有活力而配製的，當中含有豐富的獨家抗氧化複合物，可以幫助中和自由基。在這個階段，能夠讓老犬維持骨骼及關節健康是至關重要的，特別是大型犬，牠們需要承受更多的體重壓力。配方中便含有EPA和DHA等Omega-3脂肪酸，可以幫助老犬在這階段仍可維持骨骼及關節健康。此外，ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方中亦含有消化率極高的優質蛋白質。而為了滿足每隻老犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的老犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。