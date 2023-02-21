SHN 大型老犬8+營養主食濕糧（肉汁）

產品詳情

ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方適合用於8歲以上，體重在26-44KG之間的大型老犬，當中含有你的大型老犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁) 配方是專門為你的大型犬能夠在衰老期間仍然保有活力而配製的，當中含有豐富的獨家抗氧化複合物，可以幫助中和自由基。在這個階段，能夠讓老犬維持骨骼及關節健康是至關重要的，特別是大型犬，牠們需要承受更多的體重壓力。配方中便含有EPA和DHA等Omega-3脂肪酸，可以幫助老犬在這階段仍可維持骨骼及關節健康。此外，ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方中亦含有消化率極高的優質蛋白質。而為了滿足每隻老犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 大型8歲以上老犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的老犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

全部顯示