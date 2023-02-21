CCN 大型犬體重控制加護配方
犬隻乾糧
15個月以上傾向肥胖的大型犬
包裝
12kg
實證效果
90%輕微超重的狗隻，在餵飼ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care的8個星期內成功達到更健康的體重* *Royal Canin內部研究結果
限制體重增加
經調整的蛋白質含量，有助維持健康體重所需的肌肉質量，同時富含左旋肉鹼。助您愛犬健康體魄而配製，既飽足又營養豐富、美味可口。
你還可以如何幫助你的成犬呢？
讓你的成犬保持活躍，可以跟牠散步，去公園玩遊戲或在家玩耍。在牠的餐盤中額外放一些寵物食品顆粒來獎勵牠一下，以此來替代零食。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。
成分：脫水家禽蛋白、蔬菜纖維、玉米、大麥、玉米粉、玉米麩質、植物分離蛋白*、水解動物蛋白、小麥、動物脂肪、甜菜漿、纖維素粉、魚油、礦物質、酵母及酵母提取物、果寡糖、洋車前子殼及籽、大豆油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 21000國際單位、維生素D3 900國際單位、鐵（3b103）46mg、碘（3b201, 3b202）3.9mg、銅（3b405, 3b406）10mg、錳（3b502, 3b504）49mg、鋅（3b603, 3b605, 3b606）133mg、硒（3b801, 3b811, 3b812）0.09mg、左旋肉鹼200mg；技術性添加劑：沸石粉5g；保存劑；抗氧化物。 成分分析保證值：粗蛋白質27.0%；粗脂肪11.0%；粗灰分5.5%；粗纖維11.4%。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。