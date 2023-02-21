CCN 大型犬體重控制加護配方

CCN 大型犬體重控制加護配方

犬隻乾糧

15個月以上傾向肥胖的大型犬

包裝

12kg

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實證效果

90%輕微超重的狗隻，在餵飼ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care的8個星期內成功達到更健康的體重* *Royal Canin內部研究結果

限制體重增加

經調整的蛋白質含量，有助維持健康體重所需的肌肉質量，同時富含左旋肉鹼。助您愛犬健康體魄而配製，既飽足又營養豐富、美味可口。

你還可以如何幫助你的成犬呢？

讓你的成犬保持活躍，可以跟牠散步，去公園玩遊戲或在家玩耍。在牠的餐盤中額外放一些寵物食品顆粒來獎勵牠一下，以此來替代零食。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。

產品詳情

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