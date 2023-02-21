SHN 中型成犬營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
12個月大至10歲成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 140g
10 x 140g
容易消化
幫助維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡。
強化自身免疫力
含有抗氧化複合物和益生元，幫助強化自身免疫力。
Omega 3: EPA - DHA
富含Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），保持皮膚健康。
成分：肉類和動物衍生物，油脂，穀物，植物來源的衍生物，植物蛋白提取物，礦物質，酵母，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：200 IU，E1（鐵）：3 mg，E2（碘）：0.26 mg，E4（銅）：2 mg，E5（錳）：1 mg，E6（鋅 ）：10 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2 g。 分析成分：蛋白質：7.5％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.6％-膳食纖維：1.1％-水分：81.0％-Omega 3脂肪酸：0.1％-EPA和DHA：0.08％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方適合用於12個月至10歲期間，體重在11-25KG之間的中型成犬，當中含有你的中型成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方能夠幫助消化道維持在最佳的健康狀態，以及讓腸道間菌群保持良好平衡。ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方含有特定的抗氧化複合物和額外的益生元，能夠幫助強化自身免疫力。此外，ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方亦含有豐富的Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），幫助保持皮膚及毛髮健康。而為了滿足每隻犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。