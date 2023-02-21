SHN 中型成犬營養主食濕糧（肉汁）

產品詳情

ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方適合用於12個月至10歲期間，體重在11-25KG之間的中型成犬，當中含有你的中型成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方能夠幫助消化道維持在最佳的健康狀態，以及讓腸道間菌群保持良好平衡。ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方含有特定的抗氧化複合物和額外的益生元，能夠幫助強化自身免疫力。此外，ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方亦含有豐富的Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），幫助保持皮膚及毛髮健康。而為了滿足每隻犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 中型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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