SHN 中型成犬7+歲營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方所含有的營養成分可以幫助你的中型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。此外，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方中所含有的獨家抗氧化複合物可以幫助中和自由基，讓成犬身體內的重要分子保持在良好的狀態。ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方靠着含有極高質量的蛋白質及能夠提供均衡的膳食纖維，有助於維持最佳的消化率。此外，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方富含EPA及DHA等脂肪酸，有助於維持成犬的皮膚健康以及理想的毛髮狀況。為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方還可以作為濕糧加進肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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