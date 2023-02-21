SHN 中型成犬7+歲營養配方
犬隻乾糧
7歲以上成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4kg
15kg
保持活力
配方含有獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基。並適當調整了養分含量，可以幫助中型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。
容易消化
獨家配方含有極高質量的蛋白質以及可以提供到均衡的膳食纖維，有助於維持最佳的消化率。
皮毛護理
配方中含有讓皮膚保持健康的營養物質。亦富含EPA-DHA。
成分：脫水禽肉蛋白，大米，玉米，小麥粉，動物脂肪，玉米粉，分離植物蛋白*，小麥，甜菜漿，水解動物蛋白，魚油，礦物質，大豆油，酵母及其部分，洋車前子及種子，果寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：22000 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：43mg，E2（碘）：4.3mg，E4（銅）：13mg，E5（錳）： 56mg，E6（鋅）：134mg，E8（硒）：0.07mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：25.0％-脂肪含量：14.0％-粗灰分：5.2％-膳食纖維：1.6％-EPA / DHA：4 g / kg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方所含有的營養成分可以幫助你的中型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。此外，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方中所含有的獨家抗氧化複合物可以幫助中和自由基，讓成犬身體內的重要分子保持在良好的狀態。ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方靠着含有極高質量的蛋白質及能夠提供均衡的膳食纖維，有助於維持最佳的消化率。此外，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方富含EPA及DHA等脂肪酸，有助於維持成犬的皮膚健康以及理想的毛髮狀況。為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 中型7歲以上成犬配方還可以作為濕糧加進肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。