SHN 中型老犬10+營養配方

SHN 中型老犬10+營養配方

犬隻乾糧

10歲以上老犬

包裝

3kg

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支援老年健康

對中型犬的老年健康支援有著很好的作用。 含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。

保持骨骼及關節健康

幫助中型犬在進入衰老階段仍可維持骨骼及關節健康。

皮毛護理

配方含有特定的營養成分能讓皮毛亮麗及保持健康。

產品詳情

ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方適合10歲以上，體重在11kg至25kg之間的中型犬，當中含有你的年長老犬所需要的全部營養，配方是專門為你的中型犬能夠在衰老期間仍然保有活力而配製的，ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方中所含有的獨家抗氧化複合物可以幫助中和自由基，讓老犬身體內的重要分子保持在良好的狀態，從而有助於整體健康。ROYAL CANIN® 中型10歲以上老犬配方還含有EPA及DHA。

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