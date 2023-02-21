SHN 中型老犬10+營養配方
犬隻乾糧
10歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
支援老年健康
對中型犬的老年健康支援有著很好的作用。 含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。
保持骨骼及關節健康
幫助中型犬在進入衰老階段仍可維持骨骼及關節健康。
皮毛護理
配方含有特定的營養成分能讓皮毛亮麗及保持健康。
成分：大米，脫水禽肉蛋白，小麥，小麥粉，動物脂肪，玉米，玉米蛋白，水解動物蛋白，甜菜漿，分離植物蛋白*，魚油，大豆油，酵母及其部分，番茄（番茄紅素來源） ，洋車前子及種子，果寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），礦物質，琉璃苣油，水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），金盞花萃取物（葉黃素來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：30500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：42 mg，E2（碘）：4.2 mg，E4（銅）：13 mg，E5（錳）：55mg，E6（鋅）：138mg，E8（硒）：0.07mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：26.0％-脂肪含量：14.0％-粗灰分：4.7％-膳食纖維：1.7％-EPA / DHA：4 g / kg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方適合10歲以上，體重在11kg至25kg之間的中型犬，當中含有你的年長老犬所需要的全部營養，配方是專門為你的中型犬能夠在衰老期間仍然保有活力而配製的，ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方中所含有的獨家抗氧化複合物可以幫助中和自由基，讓老犬身體內的重要分子保持在良好的狀態，從而有助於整體健康。ROYAL CANIN® 中型10歲以上老犬配方還含有EPA及DHA。