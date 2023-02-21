SHN 中型老犬10+營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方適合10歲以上，體重在11kg至25kg之間的中型犬，當中含有你的年長老犬所需要的全部營養，配方是專門為你的中型犬能夠在衰老期間仍然保有活力而配製的，ROYAL CANIN® 中型7歲以上老犬配方中所含有的獨家抗氧化複合物可以幫助中和自由基，讓老犬身體內的重要分子保持在良好的狀態，從而有助於整體健康。ROYAL CANIN® 中型10歲以上老犬配方還含有EPA及DHA。

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