SHN 中型老犬10+歲營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
10歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
10 x 140g
支援老年健康
含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。
強化骨骼和關節
幫助中型犬在進入衰老階段仍可維持骨骼及關節健康。
皮毛護理
配方含有特定的營養成分能讓皮毛亮麗及保持健康。
成分：肉類和動物衍生物，油脂，穀物，植物蛋白提取物，植物來源的衍生物，礦物質，酵母，蔬菜，各種糖，軟體動物和甲殼類動物。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：190 IU，E1（鐵）：6 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：1.9 mg，E6（鋅 ）：19mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2克。 分析成分：蛋白質：8.0％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.5％-膳食纖維：0.9％-水分：80.5％-EPA和DHA：0.12％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 中型老犬(肉汁)配方適合用於10歲以上，體重在11kg至25kg之間的中型犬，當中含有你的狗所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 中型老犬(肉汁)配方中含有獨家的抗氧化複合物。