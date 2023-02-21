SHN 中型老犬10+歲營養主食濕糧（肉汁）

SHN 中型老犬10+歲營養主食濕糧（肉汁）

犬隻濕糧

10歲以上老犬

包裝

10 x 140g

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支援老年健康

含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。

強化骨骼和關節

幫助中型犬在進入衰老階段仍可維持骨骼及關節健康。

皮毛護理

配方含有特定的營養成分能讓皮毛亮麗及保持健康。

產品詳情

ROYAL CANIN® 中型老犬(肉汁)配方適合用於10歲以上，體重在11kg至25kg之間的中型犬，當中含有你的狗所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 中型老犬(肉汁)配方中含有獨家的抗氧化複合物。

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