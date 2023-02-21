SHN 中型老犬10+歲營養主食濕糧（肉汁）

成分

成分：肉類和動物衍生物，油脂，穀物，植物蛋白提取物，植物來源的衍生物，礦物質，酵母，蔬菜，各種糖，軟體動物和甲殼類動物。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：190 IU，E1（鐵）：6 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：1.9 mg，E6（鋅 ）：19mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2克。 分析成分：蛋白質：8.0％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.5％-膳食纖維：0.9％-水分：80.5％-EPA和DHA：0.12％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。