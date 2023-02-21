CCN 中型犬體重控制加護配方

產品詳情
優點
結果證實
80% 輕微超重的狗狗在餵飼 ROYAL CANIN®中型犬體重控制加護配方糧8星期後*的體重變得更健康。 ・適量的蛋白質，維持健康體重同時幫助保持肌肉質量，並富含左旋肉鹼。 ・營養充足、美味滿分的配方有助保持狗狗身形。 * Royal Canin 内部研究
營養資訊
成分：脱水家禽蛋白、蔬菜纖維、玉米、小麥、大麥、玉米麩質、水解動物蛋白、玉米麵粉、動物脂肪、米、甜菜漿、纖維素粉、植物分離蛋白*、酵母及其部分、魚油、礦物質、果寡糖、洋車前子殼及籽、大豆油、水解酵母(甘露寡糖來源)、金盞花提取物(葉黃素來源)、水解軟骨素(軟骨素來源)。 *精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加成分(每KG)：維生素A：22000 IU、維生素D3：1000 IU、鐵(3b103)：34mg、碘(3b201,3b202)：3.4mg、銅(3b405,3b406)：10mg、錳(3b502,3b504)：44mg、鋅(3b603,3b605,3b606)：133mg、硒(3b801,3b811,3b812)：0.05mg、左旋肉鹼：200mg - 防腐劑 - 抗氧化物。
營養成分分析：蛋白質 27%、脂肪含量 11%、粗纖維 11.8%、粗灰分 4.8%、NFE 35.9%。
|正常活動量
|-
|狗隻體重
|只餵乾糧
|乾糧+濕糧
|11 kg
|191 g (2+3/8 杯)
|171 g (2+1/8 杯)
|15 kg
|241 g (3 杯)
|222 g (2+6/8 杯)
|20 kg
|299 g (3+6/8 杯)
|280 g (3+4/8 杯)
|25 kg
|354 g (4+4/8 杯)
|334 g (4+2/8 杯)