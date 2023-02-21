CCN 中型犬體重控制加護配方

CCN 中型犬體重控制加護配方

犬隻乾糧

適合11至25kg易胖狗隻

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3kg

10kg

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優點

結果證實

80% 輕微超重的狗狗在餵飼 ROYAL CANIN®中型犬體重控制加護配方糧8星期後*的體重變得更健康。 ・適量的蛋白質，維持健康體重同時幫助保持肌肉質量，並富含左旋肉鹼。 ・營養充足、美味滿分的配方有助保持狗狗身形。 * Royal Canin 内部研究

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