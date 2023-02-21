SHN 小型成犬8+營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方適合用於8歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。配方含有特別的營養成分，可以幫助小型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。有些小型犬會比較挑食。 如果你的狗也是這樣的話，那麼你便可以安心選用ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方了，產品採用的獨特配方及調味增強了食品的適口性，甚至可以滿足到那些最挑食的狗的胃口！此外，ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方中的能量含量剛剛好，可以幫助你的小型犬維持健康的體重。由於小型犬往往對能量的需求量較高，因此產品中所含的高熱量配方既能一邊讓你的狗保持牠所喜愛的生活方式，另一邊還可以讓牠們維持着健康的體重。

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