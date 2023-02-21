SHN 小型成犬8+營養配方
犬隻乾糧
8歲以上成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
8kg
保持活力
配方含有獨家的抗氧化複合物，可以幫助中和自由基。並適當調整了養分含量，可以幫助小型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。
加強適口性
透過獨特的配方及調味來滿足小型犬的挑剔胃口
適量熱量配方
透過完全滿足小型犬的高能量需求來幫助牠們維持健康的體重。產品含有左旋肉鹼。
成分：玉米，大米，脫水禽肉蛋白，動物脂肪，玉米粉，玉米蛋白，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，甜菜漿，大豆油，礦物質，魚油，酵母及其部分，果寡糖，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：22000 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：44mg，E2（碘）：4.4mg，E4（銅）：13mg，E5（錳）： 57mg，E6（鋅）：140mg，E8（硒）：0.07mg，左旋肉鹼：50mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：27.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：4.9％-膳食纖維：1.5％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方適合用於8歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。配方含有特別的營養成分，可以幫助小型犬在剛出現衰老跡象時仍能保持活力。有些小型犬會比較挑食。 如果你的狗也是這樣的話，那麼你便可以安心選用ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方了，產品採用的獨特配方及調味增強了食品的適口性，甚至可以滿足到那些最挑食的狗的胃口！此外，ROYAL CANIN® 小型8歲以上成犬配方中的能量含量剛剛好，可以幫助你的小型犬維持健康的體重。由於小型犬往往對能量的需求量較高，因此產品中所含的高熱量配方既能一邊讓你的狗保持牠所喜愛的生活方式，另一邊還可以讓牠們維持着健康的體重。