SHN 小型老犬12+營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
12歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
12 x 85g
支援老年健康
含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。
維持腎臟健康
含有適量的磷，可以幫助維持腎臟系統的健康。
皮毛護理
含有讓皮膚保持健康的營養物質。亦富含EPA-DHA。
成分：肉類和動物衍生物，穀物，植物蛋白提取物，油脂，植物來源的衍生物，礦物質，酵母，蔬菜，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：200 IU，E1（鐵）：6 mg，E2（碘）：0.24 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：2 mg，E6（鋅 ）：20 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2 g。 分析成分：蛋白質：8.0％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.3％-膳食纖維：1.1％-水分：80.0％-磷：0.16％-EPA和DHA：0.12％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方適合用於12歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方中含有獨家的抗氧化複合物，有助於中和自由基。ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方含有適量的磷，可以幫助維持腎臟系統的健康。亦含有EPA和DHA等 Omega-3脂肪酸，能夠滋養老犬的皮膚及讓毛髮保持在良好狀態。而為了滿足每隻老犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的老犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。