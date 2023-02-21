SHN 小型老犬12+營養主食濕糧（肉汁）

產品詳情

ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方適合用於12歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方中含有獨家的抗氧化複合物，有助於中和自由基。ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方含有適量的磷，可以幫助維持腎臟系統的健康。亦含有EPA和DHA等 Omega-3脂肪酸，能夠滋養老犬的皮膚及讓毛髮保持在良好狀態。而為了滿足每隻老犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 小型老犬12歲以上(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的老犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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