SHN 小型老犬12+營養配方
犬隻乾糧
12歲以上老犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
抗衰老
對小型犬的抗衰老有著很好的作用。 含有EPA，DHA及獨家的抗氧化複合物，有助中和自由基。
維持腎臟健康
含有適量的磷，可以幫助小型犬在剛出現衰老跡象時仍能維持腎臟系統的健康。
皮毛護理
配方中含有讓皮毛保持健康的營養物質。亦富含EPA-DHA。
成分：大米，玉米，脫水禽肉蛋白，玉米粉，分離植物蛋白*，玉米蛋白，動物脂肪，水解動物蛋白，礦物質，甜菜漿，魚油，植物纖維，番茄（番茄紅素來源），大豆油，果糖-寡糖，水解酵母（甘露寡糖來源），琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：30000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：46 mg，E2（碘）：4.6 mg，E4（銅）：14 mg，E5（錳）： 60mg，E6（鋅）：146mg，E8（硒）：0.1mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：26.0％-脂肪含量：14.0％-粗灰分：5.0％-膳食纖維：2.1％-每KG：EPA / DHA：4.5 g-磷：5 g。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方適合用於12歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。配方專為支援小型犬的健康衰老而研制，含有非常有益的Omega-3脂肪酸，例如EPA和DHA，以及獨家的抗氧化複合物，有助於中和自由基對身體的影響。ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方還含有適量的磷含量，這可以幫助狗在衰老的同時仍能維持健康的腎臟功能。配方還可以幫助狗維持良好的皮毛狀態。為了滿足每隻狗的個別喜好，ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方還可以作為濕糧加進肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的狗得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。