SHN 小型老犬12+營養配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方適合用於12歲以上，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。配方專為支援小型犬的健康衰老而研制，含有非常有益的Omega-3脂肪酸，例如EPA和DHA，以及獨家的抗氧化複合物，有助於中和自由基對身體的影響。ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方還含有適量的磷含量，這可以幫助狗在衰老的同時仍能維持健康的腎臟功能。配方還可以幫助狗維持良好的皮毛狀態。為了滿足每隻狗的個別喜好，ROYAL CANIN® 迷你型12歲以上老犬配方還可以作為濕糧加進肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的狗得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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