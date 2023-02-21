SHN 室內小型成犬營養配方

SHN 室內小型成犬營養配方

犬隻乾糧

10個月以上成犬（室內犬配方）

包裝

500g

1.5kg

3kg

7.5kg

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提升糞便品質與維持消化道機能

使用嚴選L.I.P.高消化率蛋白質、合適的纖維含量及高品質碳水化合物，有助維持消化系統機能，減少糞便體積與異味。

毛髮狀態

配方含營養成分有助支持皮膚及毛髮健康，含EPA及DHA。

維持理想體態

合宜的卡路里含量有助保持理想體態，適合主要生活在室內的小型成年犬能量需求。配方含左旋肉鹼。

產品詳情

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