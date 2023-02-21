SHN 室內小型成犬營養配方
犬隻乾糧
10個月以上成犬（室內犬配方）
包裝
什麼才是正確的餵食量？
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
提升糞便品質與維持消化道機能
使用嚴選L.I.P.高消化率蛋白質、合適的纖維含量及高品質碳水化合物，有助維持消化系統機能，減少糞便體積與異味。
毛髮狀態
配方含營養成分有助支持皮膚及毛髮健康，含EPA及DHA。
維持理想體態
合宜的卡路里含量有助保持理想體態，適合主要生活在室內的小型成年犬能量需求。配方含左旋肉鹼。
成分分析保證值：粗蛋白質21.0%；粗脂肪14.0%；粗灰分6.2%；粗纖維1.9%；EPA/DHA 2.5g/kg。
成分：米、玉米、脫水家禽蛋白、植物分離蛋白*、動物脂肪、水解動物蛋白、礦物質、甜菜漿、大豆油、蔬菜纖維、酵母及酵母提取物、魚油、檸檬酸酯化棕櫚酸及硬脂酸單酸甘油酯及甘油二酸酯、果寡糖。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 25000國際單位、維生素D3 1200國際單位、E1（鐵）42mg、E2（碘）4.2mg、E4（銅）13mg、E5（錳）54mg、E6（鋅）163mg、E8（硒）0.07mg；左旋肉鹼100.0mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。