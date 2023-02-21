CCN 小型犬泌尿道加護配方
犬隻乾糧
10個月以上泌尿道較敏感小型犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
8kg
尿液稀釋
能增多 21％的尿液稀釋效果。 ＊Royal Canin 內部研究 ＊與其他保養產品（小型犬成犬）相比
敏感症狀
小型犬通常飲水量較少，這可能會導致尿液濃度過高。而當膀胱中的某些礦物質含量以高濃度水平存在時便會容易形成尿結晶。產品中的營養物質可以有助平衡身體內的礦物質並稀釋尿液，保持健康。
精準配方
事實證明，配方中的營養素有助於稀釋尿液並平衡當中的礦物質含量。這些豐富的營養物質能夠有效形成一個長期不利於尿結石生成的泌尿環境。
你還可以如何幫助你的犬呢？
為了維持你犬的泌尿道健康，請確保隨時都能讓犬有新鮮乾淨的水可以飲用。 而在炎熱的天氣中，特別是在戶外運動時，緊記隨身帶備飲用水，替犬多點補充水份。 如果你對犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。
成分：玉米粉，脫水禽肉蛋白，動物脂肪，大米，水解動物蛋白，分離植物蛋白*，小麥，玉米，玉米蛋白，菊苣漿，礦物質，蛋粉，植物纖維，纖維素粉，金盞花萃取物（葉黃素來源） ）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：15500 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：54mg，E2（碘）：4.8mg，E4（銅）：13mg，E5（錳）： 60mg，E6（鋅）：137mg，E8（硒）：0.09mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：27.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：7.0％-膳食纖維：2.5％。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。