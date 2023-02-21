CCN 小型犬泌尿道加護配方

你還可以如何幫助你的犬呢？

為了維持你犬的泌尿道健康，請確保隨時都能讓犬有新鮮乾淨的水可以飲用。 而在炎熱的天氣中，特別是在戶外運動時，緊記隨身帶備飲用水，替犬多點補充水份。 如果你對犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。