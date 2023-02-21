BHN 迷你史納莎成犬專屬配方
犬隻乾糧
10個月以上迷你史納莎犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
7.5kg
維持泌尿健康
配方有助維持泌尿系統的健康，能夠讓你的成犬多喝水以促進稀釋尿液。
毛髮亮麗
配方含有最佳的特定氨基酸，有助讓毛髮保持自然亮麗。
理想體重
配方有助維持史納莎犬在理想的體重狀態
獨特的顆粒設計：維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
成分：大米，脫水禽肉蛋白，玉米，分離植物蛋白*，玉米蛋白，動物脂肪，水解動物蛋白，礦物質，菊苣漿，魚油，植物纖維，果寡糖，洋車前子及種子，大豆油， 琉璃苣油，水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），金盞花萃取物（葉黃素來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：31000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：46 mg，E2（碘）：4.6 mg，E4（銅）：14 mg，E5（錳）： 59mg，E6（鋅）：140mg，E8（硒）：0.08mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：25.0％-脂肪含量：12.0％-粗灰分：7.8％-膳食纖維：2.2％-三磷酸五鈉：3.5 g / kg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方適用於10個月以上的史納莎犬，當中含有讓你的史納莎成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 史納莎成犬含有經過特別調配的營養配方，有助維持正常的泌尿功能，而這種特配的營養配方還可以讓你的成犬多喝水以維持體內水份含量，從而促進尿道健康。ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方中含有最佳的特定氨基酸，無論成犬的毛髮是什麼顏色，都能讓牠擁有自然亮麗的色彩。此外，ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方的脂肪含量適中，能剛好應付日常活動所需，可以幫助你的成犬維持理想體重。ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方的食物顆粒專門為史納莎犬而度身訂制，當中加入了鈣螯合物，可以減緩牙垢的生成，從而有助維護成犬的牙齒衛生。