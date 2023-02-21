BHN 迷你史納莎成犬專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方適用於10個月以上的史納莎犬，當中含有讓你的史納莎成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 史納莎成犬含有經過特別調配的營養配方，有助維持正常的泌尿功能，而這種特配的營養配方還可以讓你的成犬多喝水以維持體內水份含量，從而促進尿道健康。ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方中含有最佳的特定氨基酸，無論成犬的毛髮是什麼顏色，都能讓牠擁有自然亮麗的色彩。此外，ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方的脂肪含量適中，能剛好應付日常活動所需，可以幫助你的成犬維持理想體重。ROYAL CANIN® 史納莎成犬配方的食物顆粒專門為史納莎犬而度身訂制，當中加入了鈣螯合物，可以減緩牙垢的生成，從而有助維護成犬的牙齒衛生。

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