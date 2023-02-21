BHN 松鼠狗成犬專屬配方

BHN 松鼠狗成犬專屬配方

犬隻乾糧

8個月以上松鼠犬

包裝

3kg

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支持骨骼及關節

松鼠犬成犬配方加入EPA 及DHA，葡萄糖胺及軟骨素，以及特別調配的礦物質，有助支持松鼠犬關節及骨骼健康

皮膚及毛髮健康

美麗的外層毛髮以及濃密的內層毛髮是松鼠犬其中一個獨有特徵。此獨特配方有助支持皮膚作為屏障的作用，加入特別調配的EPA, DHA 以及琉璃苣油，有助維持皮膚健康及滋養毛髮

消化系統健康

包含洋車前草的平衡纖維組合，有助腸道蠕動，高消化性的LIP 蛋白有助達到理想糞便質素

獨特顆粒設計: 保障牙齒健康

顆粒的形狀、大小、質感及配方都經特別設計，適合松鼠犬細小的顎骨。配方含有鈣螯合物有助減少牙垢形成

產品詳情

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