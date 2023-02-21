BHN 松鼠狗成犬專屬配方
犬隻乾糧
8個月以上松鼠犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
支持骨骼及關節
松鼠犬成犬配方加入EPA 及DHA，葡萄糖胺及軟骨素，以及特別調配的礦物質，有助支持松鼠犬關節及骨骼健康
皮膚及毛髮健康
美麗的外層毛髮以及濃密的內層毛髮是松鼠犬其中一個獨有特徵。此獨特配方有助支持皮膚作為屏障的作用，加入特別調配的EPA, DHA 以及琉璃苣油，有助維持皮膚健康及滋養毛髮
消化系統健康
包含洋車前草的平衡纖維組合，有助腸道蠕動，高消化性的LIP 蛋白有助達到理想糞便質素
獨特顆粒設計: 保障牙齒健康
顆粒的形狀、大小、質感及配方都經特別設計，適合松鼠犬細小的顎骨。配方含有鈣螯合物有助減少牙垢形成
成分：玉米、脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、大米、小麥麩質、動物蛋白、水解動物蛋白、菊苣漿、魚油、礦物質、大豆油、洋車前子及種子 (0.50%)、果寡糖、琉璃苣油 (0.10%)、水解甲殼類動物 (葡萄糖胺來源)、金盞花萃取物（葉黃素來源）
添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：800 IU, 鐵：41 mg，碘：4.1 mg，銅：13 mg，錳： 54mg，鋅：136mg，硒：0.09mg, 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10g-感官添加劑：綠茶提取物（多酚來源）：150 mg -防腐劑-抗氧化劑。
* L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。