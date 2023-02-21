BHN 貴婦狗成犬專屬配方
犬隻乾糧
10月齡以上貴婦成犬適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
7.5kg
毛髮健康
配方含Ω-3脂肪酸（EPA和DHA）和琉璃苣油等營養素，有助於保持貴婦犬細密的毛髮健康。適宜的蛋白質含量有助於支持毛髮持續生長。
牙齒健康
配方含鈣螯合劑，有助於減少牙石形成。
保持肌肉質量
配方有助於保持貴婦犬苗條的身形。
專屬顆粒設計
顆粒形狀、大小、口感及配方專門為貴婦犬設計。
成分分析保證值：粗蛋白質30.0%；粗脂肪19.0%；粗灰分5.4%；粗纖維2.0%；ω−3脂肪酸0.87% 包括 EPA/DHA 0.3%；三磷酸五鈉0.35%。
成分：玉米、脫水家禽蛋白、植物分離蛋白*、動物脂肪、米、玉米麩質、玉米粉、水解動物蛋白、甜菜漿、礦物質、大豆油、魚油、酵母及酵母提取物、蔬菜纖維、果寡糖、琉璃苣油（0.1%）、小麥麵粉、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 29000國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）36mg、E2（碘）3.6mg、E4（銅）11mg、E5（錳）47mg、E6（鋅）131mg、E8（硒）0.08mg；技術性添加劑：沸石粉5g；風味添加劑：茶葉萃取物（多酚來源）150mg；保存劑；抗氧化物。