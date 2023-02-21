BHN 貴婦狗成犬專屬配方

BHN 貴婦狗成犬專屬配方

犬隻乾糧

10月齡以上貴婦成犬適用

包裝

1.5kg

3kg

7.5kg

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毛髮健康

配方含Ω-3脂肪酸（EPA和DHA）和琉璃苣油等營養素，有助於保持貴婦犬細密的毛髮健康。適宜的蛋白質含量有助於支持毛髮持續生長。

牙齒健康

配方含鈣螯合劑，有助於減少牙石形成。

保持肌肉質量

配方有助於保持貴婦犬苗條的身形。

專屬顆粒設計

顆粒形狀、大小、口感及配方專門為貴婦犬設計。

產品詳情

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