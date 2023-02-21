BHN 貴婦狗幼犬專屬配方

BHN 貴婦狗幼犬專屬配方

犬隻乾糧

狗狗完善的寵物食品 -適合10個月以下貴婦幼犬

包裝

3kg

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增加免疫力

配方含有包括維他命E在內的獨家專利* 抗氧化複合配方，可以幫助幼犬提高自身免疫力。 ＊法國專利編號：EP1146870

皮毛護理

配方含有的營養成分能夠讓貴婦犬那些像羊毛一樣的毛髮保持健康。 當中富含Omega-3脂肪酸（EPA和DHA）及琉璃苣油，經調整的蛋白質更有助維持毛髮持續生長。

維持消化道健康

配方結合了優質蛋白質（L.I.P. *）的營養素及益生元（FOS），可以維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡，從而幫助改善便便的生成質量。 *一種具有極易吸收特性的蛋白質。

獨特的顆粒設計：維護牙齒

配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。

產品詳情

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