BHN 貴婦狗幼犬專屬配方
犬隻乾糧
狗狗完善的寵物食品 -適合10個月以下貴婦幼犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
增加免疫力
配方含有包括維他命E在內的獨家專利* 抗氧化複合配方，可以幫助幼犬提高自身免疫力。 ＊法國專利編號：EP1146870
皮毛護理
配方含有的營養成分能夠讓貴婦犬那些像羊毛一樣的毛髮保持健康。 當中富含Omega-3脂肪酸（EPA和DHA）及琉璃苣油，經調整的蛋白質更有助維持毛髮持續生長。
維持消化道健康
配方結合了優質蛋白質（L.I.P. *）的營養素及益生元（FOS），可以維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡，從而幫助改善便便的生成質量。 *一種具有極易吸收特性的蛋白質。
獨特的顆粒設計：維護牙齒
配方中含有的鈣螯合物有助於降低牙垢形成的風險。
成分：脫水禽肉蛋白，分離植物蛋白*，動物脂肪，玉米，大米，小麥，玉米蛋白，水解動物蛋白，玉米粉，甜菜漿，礦物質，魚油，大豆油，酵母及其部分，低聚果糖（ 0.34％），洋車前子及種子，水解酵母（甘露寡糖來源），酵母提取物（貝塔盧聚醣來源），琉璃苣油（0.1％），金盞花萃取物（葉黃素來源）。
營養添加劑：維他命A：29000 IU，維他命D3：800 IU，維他命E：590mg-E1（鐵）：38mg，E2（碘）：3.8mg，E4（銅）：12mg，E5（錳）： 49mg，E6（鋅）：103mg，E8（硒）：0.06mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10g-感官添加劑：絲蘭提取物：125mg-防腐劑-抗氧化劑。
蛋白質：33.0％-脂肪含量：19.0％-粗灰分：7.8％-膳食纖維：1.4％-Omega 3：0.88％-EPA / DHA：0.35％。
一種具有極易吸收特性的蛋白質。