BHN 八哥成犬專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 八哥成犬配方適用於10個月以上的八哥犬，當中含有你的成年八哥犬所需要的獨特營養。八哥犬的皮膚有很多皺摺，而這些皺褶可以起到保暖及保持濕潤的作用，因此選擇一種能夠讓成犬的皮膚維持在最佳狀態的寵物食品便顯得十分重要了。ROYAL CANIN® 八哥成犬含有獨家配方，有助維持皮膚的“屏障”作用，提升整體皮膚健康。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方還含有均衡的營養成分，有助維持八哥犬的肌肉張力。八哥犬具有非常獨特的外貌：頭大、短軀幹以及方形的肌肉。牠的下巴以及厚厚的嘴唇會令牠難以叼起食物，而八哥犬亦會有不咀嚼就直接吞嚥食物的習慣。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方的顆粒形狀和大小均經過特別設計，能讓八哥犬更容易叼起食物，還可以讓牠在吞嚥之前有更多的咀嚼動作。

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