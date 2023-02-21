BHN 八哥成犬專屬配方

BHN 八哥成犬專屬配方

犬隻乾糧

10個月以上八哥犬

包裝

1.5kg

3kg

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皮膚更健康

配方中含有獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用；亦含有EPA及DHA，能令皮膚狀態更健康。

維持肌張力

配方有助維持八哥犬的肌肉張力。

理想體重

配方有助維持八哥犬在理想的體重狀態。

獨特的顆粒設計：適合特殊的短顎結構

獨特的食物顆粒設計能讓八哥犬更易於進食，亦讓牠能夠有更多的咀嚼動作。

產品詳情

ROYAL CANIN® 八哥成犬配方適用於10個月以上的八哥犬，當中含有你的成年八哥犬所需要的獨特營養。八哥犬的皮膚有很多皺摺，而這些皺褶可以起到保暖及保持濕潤的作用，因此選擇一種能夠讓成犬的皮膚維持在最佳狀態的寵物食品便顯得十分重要了。ROYAL CANIN® 八哥成犬含有獨家配方，有助維持皮膚的“屏障”作用，提升整體皮膚健康。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方還含有均衡的營養成分，有助維持八哥犬的肌肉張力。八哥犬具有非常獨特的外貌：頭大、短軀幹以及方形的肌肉。牠的下巴以及厚厚的嘴唇會令牠難以叼起食物，而八哥犬亦會有不咀嚼就直接吞嚥食物的習慣。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方的顆粒形狀和大小均經過特別設計，能讓八哥犬更容易叼起食物，還可以讓牠在吞嚥之前有更多的咀嚼動作。

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