BHN 八哥成犬專屬配方
犬隻乾糧
10個月以上八哥犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
皮膚更健康
配方中含有獨家複合物，有助維持皮膚的“屏障”作用；亦含有EPA及DHA，能令皮膚狀態更健康。
維持肌張力
配方有助維持八哥犬的肌肉張力。
理想體重
配方有助維持八哥犬在理想的體重狀態。
獨特的顆粒設計：適合特殊的短顎結構
獨特的食物顆粒設計能讓八哥犬更易於進食，亦讓牠能夠有更多的咀嚼動作。
成分：大米，脫水禽肉蛋白，玉米粉，動物脂肪，玉米，小麥粉，玉米蛋白，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，甜菜漿，植物纖維，魚油，礦物質，大豆油，果寡糖 ，琉璃苣油，水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），金盞花萃取物（葉黃素來源），水解軟骨（軟骨素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：29500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：51 mg，E2（碘）：5.1 mg，E4（銅）：15 mg，E5（錳）： 67mg，E6（鋅）：143mg，E8（硒）：0.11mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-感官添加劑：茶提取物（多酚來源）：150mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：25.0％-脂肪含量：16.0％-粗灰分：5.8％-膳食纖維：2.0％-EPA / DHA：3 g / kg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
ROYAL CANIN® 八哥成犬配方適用於10個月以上的八哥犬，當中含有你的成年八哥犬所需要的獨特營養。八哥犬的皮膚有很多皺摺，而這些皺褶可以起到保暖及保持濕潤的作用，因此選擇一種能夠讓成犬的皮膚維持在最佳狀態的寵物食品便顯得十分重要了。ROYAL CANIN® 八哥成犬含有獨家配方，有助維持皮膚的“屏障”作用，提升整體皮膚健康。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方還含有均衡的營養成分，有助維持八哥犬的肌肉張力。八哥犬具有非常獨特的外貌：頭大、短軀幹以及方形的肌肉。牠的下巴以及厚厚的嘴唇會令牠難以叼起食物，而八哥犬亦會有不咀嚼就直接吞嚥食物的習慣。ROYAL CANIN® 八哥成犬配方的顆粒形狀和大小均經過特別設計，能讓八哥犬更容易叼起食物，還可以讓牠在吞嚥之前有更多的咀嚼動作。